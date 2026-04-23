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天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔

生活百科
更新時間：17:04 2026-04-23 HKT
發佈時間：17:04 2026-04-23 HKT

近年不少食肆、酒樓推出各式優惠吸客，希望能夠提升生意額。最近有網民於網上群組發文，表示天水圍天耀邨一間酒樓飲茶推出長者優惠吸客，不過事主大呻需要搭枱才享有優惠，加上一大原因令她慨嘆「唔會再嚟喇」，有網友認同樓主的說法，批評：「仲衰過以前大排檔」。

天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」

事主早前剛好到天水圍天耀邨超市購物，便到邨內一間酒樓享用下午茶時段點心。事主發現酒樓於4月份推出期間限定長者優惠，只要出示樂悠咭即可豁免持卡人茶位收費，惟她表示4位以下入座必須搭枱才能享用此優惠，「我哋兩老叫咗2個點心孖寶（$36.8一份），埋單$81」。雖然享有優惠，但事主的用餐體驗則未如人意，她表示酒樓當時冷氣故障，「全場靠幾部大風機吹」，現場相當悶熱，形容二人座位靠近大門及風機，「但真係越坐越熱，感覺食到有汗出」，更直言如果現場更炎熱的話會受不了，「如果酒樓唔整翻冷氣，我諗我唔會再嚟喇」。

網民：仲衰過以前大排檔

對於酒樓冷氣故障下只靠大風機撐場，不少網友表示難以接受，更有人透露早於去年已曾壞冷氣，「呢間去年10月去過都無冷氣，早上10點半都熱死」、「冇冷氣已經好耐㗎啦！」。有網民批評現今天氣轉熱，食肆沒有冷氣易有異味且難以吸客，「今時今日，冇冷氣怎樣去食店飲茶食飯啊」、「冇冷氣仲衰過以前啲大排檔！大排檔而家都有冷氣啦」、「酒樓無冷氣會有酸臭味，點食？」、「呢啲座地冷氣機，前面微涼後面散熱，有開等於冇開咁」。

文：RY
資料及圖片來源：食在元朗

延伸閱讀：拒絕「搭枱」文化！在港台灣老闆稱「不需這麼積極做生意」 港人反指：繁忙時段不是問題

 

 

 

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