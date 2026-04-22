2.28億六合彩金多寶5.2攪珠！六合彩達人教「尾碼」理論選號碼 列5大法則增中獎機率？

香港賽馬會為慶祝六合彩推出50周年，宣佈推出2期50周年金多寶，首期將於5月2日進行攪珠，估計頭獎獎金高達2.28億港元，為史上最高金多寶！近日，有「六合彩達人」提出六合彩的「尾碼」研究，更列出「5大法則」的選擇方法力圖增加中獎機率。詳情即看下文！

「六合彩達人」教「尾碼」理論買金多寶

香港賽馬會宣佈推出2期50周年金多寶，首期頭獎獎金估計高達2.28億港元，並於5月2日進行攪珠。有「六合彩達人」近日於社交平台公開六合彩「尾碼」研究，務求從攪珠號碼的「尾碼」入手，從而推算心儀號碼，增加中獎機率。

「尾碼」的意思就是每個號碼的尾數，換言之，在六合彩的49個號碼中，就有0至9共10個「尾碼」。據「達人」的研究指出，六合彩每期開出的7個號碼當中，「通常只會由4至5個尾碼組成」，因此，「理論核心大前提」為「不要買齊6個尾碼」。例如在一注6個號碼中，組合為01、12、23、34、45、46，「尾碼」則是1、2、3、4、5、6，6個完全不同的「尾碼」，由於有違「理論核心」，所以「中頭獎的機率極低」。

推「5大法則」排除法推算心儀號碼組合

「六合彩達人」列出「5大法則」，以排除法去推算心儀號碼組合。

1. 「太攰要休息」法則：（尾碼連開現象）

如1個尾碼於上期出現過，例如是17，而今期再重複開出2個或以上，如：7、27，因尾碼「7」已出現3次，代表該尾碼已「力盡」。建議下期，甚至是未來2至3期，都可將該尾碼排除，「最好全部避開」。

2. 「孖公仔攬炒」法則：（同尾相連現象）

如在同一期中，開出2個尾碼相同的號碼，如：39、49，達人認為「這兩兄弟下期通常會『雙雙陣亡』」，下期可以將39及49「直接飛走」。

3. 「頭尾交叉不相見」法則：（極端區間現象）

一個將最細號碼（01至09）和最大號碼（41至49）的交叉排除法。如今期開出4及49，即是最細尾碼為4；最細尾碼為9，下期則不會出現「反轉的組合」，即是9及44都可以排除。如只出現「其中一隻」，另一號碼都要「飛走」。

4. 「跟紅頂白」法則：（熱門現象）

達人表示，只選在過去10期內曾出現過的「尾碼」，如某號碼已連續10期或以上未曾出現，可以直接放棄。

5. 「影子兄弟與跌波次序」法則：（進階對照現象）

將尾碼分成5組「影子兄弟」，如：01+09、02+08如此類推，除05+0一組外，相加需等於10。然後再按「攪珠機跌波的先後次序」，如今期15為第2個攪出的號碼，意味下一期第2個攪出的號碼，「極大機率」不會是「尾碼」0的號碼。

文：TF

資料及圖片來源：齊齊研究六合彩！@Facebook、香港賽馬會