Pokémon卡盛事PokeFest 5月登場！ 專訪策展人Leslie 當投資定興趣？教路入門2大秘訣

下月，香港最大型的寶可夢盛會PokeFest 2即將開幕，屆時會有收藏交易攤位及過千萬稀有卡牌展覽登場。而這場盛事的幕後推手 —— 策展人 Leslie，由最初為一張心儀畫師的卡牌入坑，到今天坐擁驚人珍藏，他將多年心血化為一場真正「由收藏家為收藏家而設」的盛事。這次，我們將深入了解他策展背後的理念，以及他多年來在Pokémon卡牌市場起跌中的深刻體會，從而了解這個變化萬千的寶可夢世界。

Pokémon卡最大型盛會PokeFest 5月開鑼！策展人Leslie回憶入坑之路

與許多資深玩家不同，雖然Leslie的收藏資歷達20年，有KAWS、Star Wars、Be@Rbrick 、Hot Toys等，但其Pokemon卡之路是始於2021年，一個相對較近的起點。「因為我本身鍾意好多藝術品及artwork，我有留意到有一個我鍾意嘅畫家，佢有畫Pokémon卡。」後來越買越多，正是這份對藝術的純粹喜愛，讓他正式「入坑」寶可夢卡牌的世界。對他而言，每張卡牌不僅是遊戲道具，更是一件由插畫師標上署名的獨立藝術品。

從藝術愛好者 變千萬卡牌收藏家

歷經多年，Leslie的收藏不斷擴大，但面對無限的Pokémon卡牌宇宙，他就有一套獨特的投資心得，「我到依家都係以收藏為主，而賣卡嘅原因係想upgrade。如一啲冇咁鍾意嘅卡可能升咗值，我就賣咗佢，攞啲錢嚟買返張貴卡。基本上係個循環，令個『雪球』越碌越大」。 這種策略更讓他能持續提升收藏品的質量，專注於更有歷史意義及故事的卡牌，尤其是他情有獨鍾的日版OG（原創）卡。

見證香港Pokémon卡牌浪潮起跌

而這幾年間，Leslie亦經歷了多次起落。他憶述，2021年正是Pokémon卡市場的第一個高峰，由俗稱「女仔卡」的女性訓練員卡牌帶起，價格一度被炒起。然而，熱潮來得快去得也快，隨後因《One Piece》卡牌的崛起便迅速冷卻。

他更觀察到，如今卡牌市場的心態已有巨大轉變。「以前我覺得係75%收藏，25%炒賣。依家係掉返轉，75%想炒，或者唔知係咩玩咗先，就好似以前炒NFT咁。」

然而，Leslie 認為Pokémon卡牌與NFT本質是有分別，「NFT係冇實體價值，但卡牌本身係Collectibles（收藏品），只要寶可夢這IP能不斷推出新遊戲、新卡通，吸引新一代粉絲，將來佢哋就會成為新嘅買家。」

為收藏家打造 有故事性的平台

正是基於對收藏文化的熱愛與市場的反思，令Leslie產生了策劃PokeFest的念頭，他希望香港的卡展不只是交易買賣，「我覺得需要有展覽部分，有內容、有故事性去解釋呢件事。」他更希望打造一個不僅是展示卡牌，更能呈現整個寶可夢世界，包括遊戲、周邊與藝術的平台。

加上適逢Pokémon誕生30週年，今年的PokeFest 2將會更上一層樓，以「宝．蔵2：蔵中物語」為主題，展出過百件總值逾千萬的稀有藏品，並會細膩呈現每件珍品背後的hidden story。當中不能錯過的展品包括 Pop 1級稀有卡牌、過百萬級珍貴電影海報等，所以保安方面亦要做足功夫，難免要花時間及心思，但Leslie則越忙越起勁，並笑言「舉辦PokeFest係因為我鍾意呢個IP，見到市場咁熱，我想做個Community（社群）。」

新手入門2大建議 Leslie︰純賺錢好痛苦

至於對想入坑的新手來說，他的建議絕對是興趣先行。「諗下你自己鍾意邊個角色…最怕係你乜都買一張，最後成袋都係散嘅。」 他認為，從比卡超或被低估的伊貝入手，都是個不錯的選擇。

但若純為賺錢，他則直接勸退：「唔好，賺錢好多方法，呢個係一個興趣，要有一定嘅熱誠，先可以令件事不斷有動力。如果唔係，你見到個價跌，你就會好痛苦。」歸根究底，對Leslie 而言，收藏的真諦，始終在於擁有實體卡牌時那份無可取代的滿足感與愛。

PokeFest 2