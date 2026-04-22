90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗

近年寶可夢卡牌（Pokémon Trading Card）在全球掀起熱潮及炒風，由幾歲小學生至50、60歲男女皆作收藏或投資，風頭一時無兩，而90後女生Molly正正就是其中一位。兩年前她毅然放棄銀行的安穩工作，投身看似虛無的Pokémon卡世界，開設屬於自己的卡牌專門店。她由一無所知的門外漢，變成熟悉行情的專家，途中亦遇過不少阻滯，究竟這條「收服小精靈」之路是如何煉成的？

棄穩定銀行工轉賣Pokémon卡！90後少女創業不獲家人支持

「其實我連有卡呢樣嘢都唔知」，Pokémon收藏卡牌專門店TCGstore.HK的店主Molly笑著回憶說。6年前她還是一位在銀行工作的OL，過著朝九晚五的生活，雖然不算高薪厚職，但勝在夠穩定。若非因緣際會認識了現在的生意拍檔，她的人生軌跡或許會截然不同，「係佢帶我入行嘅，嗰陣時佢已經喺旺角開緊間卡舖。」

開卡快感如盲盒 從興趣變為事業

最初，Molly對寶可夢的認知僅限於童年時看過的卡通片，笑言「我淨係睇過TVB，即係大比鳥、噴火龍、比卡超嗰啲我就識」。直至她第一次接觸到實體的Pokémon卡，眼看拍檔常常「爆卡」（即拆卡包），更不時會送她卡牌，漸漸就被這個新世界所吸引，「嗰時啲卡已經有啲價值，我慢慢發現呢樣嘢係幾得意，又有得玩，又可以攞嚟賺錢。」

不過Molly指，真正令她「入坑」的其實是那種爆卡時的「盲盒感」，未知的興奮加上中獎後的喜悅，她形容為「嗰下會令你好有爽快感」。但當時Pokémon卡牌的價錢遠比現在親民，300多元就能能買到一整盒，讓她可以「一箱箱咁拆」。而在眾多小精靈中，她就對其中一角色「鬼龍」情有獨鍾，無論這角色的大小精品都會入手，並逐漸燃起了將興趣化為事業的念頭。

創業初期難捱 曾試過日賺僅$300

起初，Molly先以客串的身份幫拍檔手，邊做邊學。於兩年多前，她更為這班新相識的「小精靈」作出人生中一個重大決定—— 辭去銀行工作，與拍檔在灣仔正式開店創業。惟創業初期正值疫情後、港人全外遊的最沉寂時候，那艱辛是遠超乎自己想像。「最初好難捱…嗰陣每日營業額得三、四位數，試過得300幾蚊」。

但最令Molly痛心的，卻是得不到親人的支持。「屋企人就真心唔支持，我阿哥嗰陣係咁笑我『戇X』，話我買張紙返嚟。唔止阿哥，我啲 friend 都咁覺得」。惟反對無效，Molly最終亦堅持決定，全心全意投入寶可夢的世界。

但寶可夢卡牌的市場，遠比圈外人想像的要刺激，Molly會形容這個市場如「坐過山車」，日日在變，其價格波動之快、之大，更堪比股票市場。如疫情期間居家令一度帶動了「爆卡」熱潮，但隨後防疫政策放寬，港人紛紛外遊，卡牌市場反而一度沉寂，惟有默默耕耘，等待時機來臨。幸而舖頭最後能慢慢做起，在商場裡打響名堂，開始儲起一班熟客。

目標「以卡養卡」 變幻市場中求存

「依家啲交易模式好成熟」，Molly解釋說，「有個日本網叫『波鞋網』，好多人都係睇住上面嘅成交嚟做嘢。當成交突然升咗幾千蚊，全城就會跟住加價」。她現時所開的卡牌專門店，除了賣卡外還會收卡，她更分享了一個「神話」般的經歷：「我哋曾經用一萬蚊收咗本卡簿返嚟，最後鑑定完，總值有幾十萬。最貴嗰張10分卡，宜家值80萬。」然而，隨著資訊越來越透明，她笑言這種「執漏」的機會已不復再。

不過，面對變幻莫測的市況，她就摸索出一套屬於自己的經營哲學，就是「以卡養卡」。「我自己都有繼續買卡，等個市好時，升咗就放。而放咗嘅錢，等個市淡時，再買返我自己想要嘅卡。」她認為，這才是讓興趣可持續發展的健康模式，而非盲目投資。

家人不支持變入坑 慶幸當初決定︰賭啱咗

經歷兩年多的蛻變，以及Pokémon熱潮再度的興起，Molly的卡牌店亦由灣仔搬去銅鑼灣，而營業額最好景時更高達7位數，不過她依然保持清醒，「數字大唔代表利潤大，因為卡貴，入貨的成本都好高」。但最搞笑是，那一班起初不鼓勵她辭工創業的親朋好友，最近也「入坑」Pokémon的卡牌世界了，「點知我阿哥依家自己都玩埋一份，仲玩得癲過我，呢個月已經買咗十幾萬卡」。

從嘲諷到瞓身投入，回首創業路，Molly慶幸自己當日的決定。「可能女仔好多時都寧願抌錢落去化粧品呀、手袋呀，但我就抌錢落比卡超度。我以前有玩過水晶，但呢廿幾年人掟得最多錢嘅hobby就係呢一個，我覺得自己賭啱咗。」

冀卡牌潮流「可持續」：享受個過程最重要

Molly亦從不擔心Pokémon的熱潮會消失，皆因她深信會入坑的玩家潛意識裡都是對寶可夢有興趣，而她現時的目標就是要將這興趣變成一項可持續的玩意。對於想入行的新手，她的建議更非常務實：「量力而為，先買自己鍾意嘅卡，再去抽其他，享受個過程最重要」。從一張小小的卡牌開始，她不僅建立了自己的事業，更在一個充滿變數的市場中，找到了屬於自己的可持續快樂。

TCGstore.HK