小紅書爆紅香港「落日飛車」尖沙咀現超長人龍！遊客候車排足1.5小時 網民教2招避人潮

內地五一黃金周即將展開，按照入境處的估算，預計一連五日假期約有98萬內地旅客經各海、陸、空管制站進入香港，相信大部分本地熱門景點人流會進一步增多。其中，有港版「落日飛車」之稱的觀光巴士近年在內地社交平台爆紅，吸引不少旅客乘搭。最近，有內地旅客在小紅書發文，表示在尖沙咀天星碼頭排隊等候乘搭「落日飛車」，惟逾1小時後仍未能上車，直言「快等不下去」；有網民則表示在中環排隊上車需輪候超過2小時，呼籲有興趣前往體驗的旅客記得預留足夠時間！

小紅書爆紅香港「落日飛車」尖沙咀現超長人龍！遊客候車排足1.5小時

「觀光城巴」近年在社交平台小紅書被封為來港必玩行程，旅客可以乘搭空調開篷雙層巴士，沿路欣賞香港的城市建築及落日美景，適合打卡拍照，深受內地旅客歡迎，惟候車人潮眾多，往往需要長時間排隊等候。最近，有內地旅客分享在尖沙咀天星碼頭候車，惟排隊人龍「打蛇餅」延伸至天星碼頭範圍，等逾1小時後仍未見隊伍有任何變化，直言「快等不下去」；另有在旅客發現在半島酒店外同樣出現超長候車人龍，笑言「港留子們對落日飛車的排隊熱情有多高？」

至於「落日飛車」在中環的上車地點方面，有旅客表示排隊上車需要等候逾2.5小時，「從17:30到20點」，也有人形容全程人多擠逼，「中環剛剛全程被擠著走」。

網民教2招避人潮！買全日票享優先上車

城巴近年開設4條觀光巴士行程，單程票價為$47.6，除了最受歡迎的H1及H2路線，穿梭香港島和九龍的多個旅遊景點，H3及H4的海岸路線同具人氣，黃昏時段更可沿途欣賞日落美景。如果想避開人潮，除了在非熱門時段乘車，有網民教路可以嘗試在中途站上車，人流會較總站少，惟要留意上層位置或已爆滿；如選乘H2K路線，建議反方向乘車，即在尖沙咀金馬倫道站上車前往中環碼頭方向，有博主表示此車站較少人排隊，還有機會登上上層位置。

另外，城巴推出觀光巴士日遊票及夜遊票，成人票價為$98起，憑車票可以在各個站點自由上落，並於中環總站享優先登車，節省排隊時間。

來源：小紅書、城巴

文：LW