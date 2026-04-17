香港消費=交智商稅？港YouTuber列4點建議「香港賺錢內地使」 網民反駁：人工物價唔同點比較

近年，隨着內地與香港往來日益便利，關於「兩地生活差異」的討論熱度不減。最近，YouTube頻道「David 大衛 2.0」發布影片，直言香港多項生活消費形同「交智商稅」，並就4方面建議港人可「香港賺錢內地使」。影片引起網民熱議，有網民表示「絕對支持深圳消費」；有網民則反駁指「人工物價唔同點比較？」即看下文了解詳情。

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香港消費等於交智商稅？ 港YouTuber列4點建議「香港賺錢內地使」

90後YouTuber「David大衛」頻道擁有超過十萬訂閱者，早前他在YouTube上傳影片，以「香港油價貴2倍，仲有邊樣係交緊智商稅？睇醫生，睇牙，獸醫，養車，住屋，交智商稅習以為常＝合理？香港賺錢大陸洗，成為市場消費規律？」為題，直言在香港生活每項消費如同「交智商稅」，並總結4大「智商稅」重災區：

1. 養車成本

David表示，香港油價比內地貴2至3倍，且香港養車成本高，停車位月租動輒$3000至$6000 ，加上保險及日常維修，每月的養車開支隨時高達$8000，形容「在香港養車如同供樓」。相比之下，內地二線城市如中山或珠海，養車成本極低，保險、雜費一年低至約￥1000，車位月租也僅需數百元，養車成本明顯較香港相宜。

2. 住屋租金

住屋方面，David認為雖然香港一般薪資較高，但房租同樣高企，普遍打工仔只能住在數百呎的單位；在大灣區，同樣預算已經可以租住過千呎的單位，寬敞舒適，提升生活品質。

3. 醫療服務

David表示，在香港私家診所看病加藥費動輒$600，且常需多次複診；而在內地，同樣的病症只需不到￥100已能診治與開藥。他又以「配眼鏡」為例，直言同一副鏡片，在香港配的價格可能是內地的3倍以上，全因兩地視光師的人工相差太大，消費者需要分攤人工成本。David又指，香港看牙科收費極高，相反內地牙科費用通常只需香港的一半甚至三分之一。

4. 餐飲成本

內地擁有「美團」、「餓了麼」等多個外賣平台，競爭激烈，運費與包裝費低廉，且食材選擇多樣；反觀香港，餐廳受限於人手與租金成本，定價高昂，外賣平台服務亦不如內地普及，食物價錢及運費昂貴。

最後David 強調，他並非刻意「唱衰香港」，而是基於經濟效益分析，認為「香港賺錢、內地消費」符合當下的市場規律。

網民反駁：人工物價唔同點比較

影片引起網民熱議，有網民認同並表示：「絕對支持深圳消費」、「絕對讚成david你所說香港物價太貴不宜居，我有錢我寧願喺大陸買番層樓好過住香港啲劏房」、「HK只為生存，冇質素可言，尤其是打工仔」、「香港住屋問題先係智商稅之霸，冇比較冇傷害。」

但也有網民反駁指出，「人工物價唔同點比較」、「用落後地區低物價同發達地方人工比較，邊有得比」、「話香港係智商稅，其實係唔係忘記咗自己係呢個稅入面嘅受惠者？」、「本身兩地人工物價唔同，點比？照佢邏輯嚟講，所有物價比大陸高嘅地方，消費都係智商稅。」

圖片及資料來源：LIHKG、YouTube@David 大衛 2.0

文：Y