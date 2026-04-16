香港MBTI最新排名出爐！I人竟佔超過52% 港人普遍為情感主導的理想主義者？
更新時間：19:23 2026-04-16 HKT
發佈時間：19:23 2026-04-16 HKT
發佈時間：19:23 2026-04-16 HKT
MBTI十六型人格測試成為近年成輕人探索自我的熱門話題。根據16personalities香港地區測試結果，14萬名受訪香港人中的性格特質稍偏向內向（Introverted）、直覺（Intuitive）、情感（Feeling）、探索（Prospecting）及不定（Turbulent）。
香港MBTI最新排名出爐！I人竟佔超過52%
INFP（調停者）以13.54%的比例成為香港最常見的人格類型，緊隨其後的是ENFP（競選者）和ISFJ（守衛者）。排名前兩位的INFP及ENFP均屬於情感主導的理想主義者，而位列第三的ISFJ則代表了傳統守護者的穩固力量。
此外，數據分析指出，香港受訪者在「情感（Feeling）」傾向上，較「思考（Thinking）」高出15.14%，反映香港人在決策與互動上，更重視同理心與人際關係。
INFP、ENFP、ISFJ成主流人格
第一位：INFP「調停者」
INFP外在表現可能文靜謙遜，但內心世界卻如熊熊烈火，充滿著蓬勃的活力與熾熱的激情。他們擁有豐富的想像力和創造力，情感細膩，善於從藝術、自然及人際互動中獲得深刻感受。這類人格懷有理想主義，重視建立真摯的情感聯繫，並富有同情心。
第二位：ENFP「競選者」
被形容為「真正的自由靈魂」的ENFP是天生的外向熱忱、心懷善意、思想豁達的群體。他們憑藉活潑樂觀的姿態，在社交場合中常常成為焦點。然而，他們並非只追求表面的歡樂，其內心深處同樣熱切渴望與他人建立真摯且有意義的情感聯繫。
第三位：ISFJ「守衛者」
ISFJ是社會中謙遜低調，如幕後的無名英雄。他們勤奮敬業、專注執著，對家庭和朋友抱有強烈的責任感，並致力於維護傳統。儘管他們天性內斂，卻具備卓越的分析能力和人際技巧，默默地為身邊的人提供無微不至的關懷與支持，是穩定社會的重要力量。
MBTI 16型人格測試香港區完整排名
|排名
|MBTI人格類型
|香港人佔比
|1
|INFP 調停者
|13.54%
|2
|ENFP 競選者
|12.68%
|3
|ISFJ 守衛者
|10.21%
|4
|ESFJ 執政官
|9.97%
|5
|ISFP 探險家
|8.36%
|6
|ESFP 表演者
|7.59%
|7
|INFJ 提倡者
|5.64%
|8
|ENFJ 主人公
|5.26%
|9
|INTP 邏輯學家
|4.95%
|10
|ESTJ 總經理
|4.04%
|11
|ISTJ 物流師
|3.98%
|12
|ENTP 辯論家
|3.82%
|13
|ISTP 鑑賞家
|2.79%
|14
|INTJ 建築師
|2.69%
|15
|ESTP 企業家
|2.53%
|16
|ENTJ 指揮官
|1.94%
資料來源：16Personalities
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