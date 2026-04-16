香港MBTI最新排名出爐！I人竟佔超過52% 港人普遍為情感主導的理想主義者？

MBTI十六型人格測試成為近年成輕人探索自我的熱門話題。根據16personalities香港地區測試結果，14萬名受訪香港人中的性格特質稍偏向內向（Introverted）、直覺（Intuitive）、情感（Feeling）、探索（Prospecting）及不定（Turbulent）。

香港MBTI最新排名出爐！I人竟佔超過52%

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INFP（調停者）以13.54%的比例成為香港最常見的人格類型

INFP（調停者）以13.54%的比例成為香港最常見的人格類型，緊隨其後的是ENFP（競選者）和ISFJ（守衛者）。排名前兩位的INFP及ENFP均屬於情感主導的理想主義者，而位列第三的ISFJ則代表了傳統守護者的穩固力量。

此外，數據分析指出，香港受訪者在「情感（Feeling）」傾向上，較「思考（Thinking）」高出15.14%，反映香港人在決策與互動上，更重視同理心與人際關係。

INFP、ENFP、ISFJ成主流人格

第一位：INFP「調停者」

INFP外在表現可能文靜謙遜，但內心世界卻如熊熊烈火，充滿著蓬勃的活力與熾熱的激情。他們擁有豐富的想像力和創造力，情感細膩，善於從藝術、自然及人際互動中獲得深刻感受。這類人格懷有理想主義，重視建立真摯的情感聯繫，並富有同情心。

第二位：ENFP「競選者」



被形容為「真正的自由靈魂」的ENFP是天生的外向熱忱、心懷善意、思想豁達的群體。他們憑藉活潑樂觀的姿態，在社交場合中常常成為焦點。然而，他們並非只追求表面的歡樂，其內心深處同樣熱切渴望與他人建立真摯且有意義的情感聯繫。

第三位：ISFJ「守衛者」

ISFJ是社會中謙遜低調，如幕後的無名英雄。他們勤奮敬業、專注執著，對家庭和朋友抱有強烈的責任感，並致力於維護傳統。儘管他們天性內斂，卻具備卓越的分析能力和人際技巧，默默地為身邊的人提供無微不至的關懷與支持，是穩定社會的重要力量。

MBTI 16型人格測試香港區完整排名

排名 MBTI人格類型 香港人佔比 1 INFP 調停者 13.54% 2 ENFP 競選者 12.68% 3 ISFJ 守衛者 10.21% 4 ESFJ 執政官 9.97% 5 ISFP 探險家 8.36% 6 ESFP 表演者 7.59% 7 INFJ 提倡者 5.64% 8 ENFJ 主人公 5.26% 9 INTP 邏輯學家 4.95% 10 ESTJ 總經理 4.04% 11 ISTJ 物流師 3.98% 12 ENTP 辯論家 3.82% 13 ISTP 鑑賞家 2.79% 14 INTJ 建築師 2.69% 15 ESTP 企業家 2.53% 16 ENTJ 指揮官 1.94%

資料來源：16Personalities