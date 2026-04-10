MBTI已經過時！？內地搞笑版人格測試「SBTI」爆紅 27種自嘲式人格 背後藏暖心理由...

人格測試成為年輕人探索自我的流行方式。昨日（9日），內地一款名為「SBTI」的搞笑版人格測試在各大社交平台洗版，31道超級無厘頭的問題以及27種稀有人格，迅速抓住了年輕人的目光，更一度導致網站伺服器因訪問量激增而崩潰。

內地搞笑版MBTI爆紅 「SBTI」27種自嘲式人格測試

與傳統人格理論模型MBTI的嚴肅分析不同，「SBTI」共設31道超級無厘頭的問題，如「你因便秘坐在馬桶上（已長達30分鐘），拉不出很難受。此時你更想」、「此題沒有題目，請盲選」、「我和人相處主打一個電子圍欄，靠太近會自動報警」等。而測試結果亦充滿了自嘲和網絡流行語。

開發者在設定上將27種人格都標籤為最稀有的，這類看似無厘頭的標籤，本質上是純娛樂產物，亦成功地以幽默方式觸及了年輕世代的共同焦慮。如看透一切終極擺爛的死者（DEAD）；拒絕內卷只想摸魚的嗎嘍（MALOU）；內心天天打架的自我攻擊者（IMSB）；獨來獨往的孤兒（SOLO）等。

無厘頭背後藏暖心理由...

開發者的測試影片在不到一天內，錄得超過300萬的瀏覽次數，她也現身說明，表示測試最初只是為了勸誡一位愛喝酒的朋友，並非心理學專業作品。開發者同時強調，測試結果的闡釋「較為模糊或完全不准」，並承諾將會慢慢完善修改。

資料來源：SBTI、Q肉儿串儿