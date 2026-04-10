Google即時錄音轉文字！全新免費AI聽寫App 自動過濾語氣助詞/離線都用到！

Google AI Edge Eloquent｜Google近日宣布推出iOS應用程式「Google AI Edge Eloquent」，是一款專為語音聽寫設計的AI工具，能夠將日常自然的口語即時轉換成乾淨、專業的文字內容，更會自動過濾語氣助詞，不但完全免費、無使用次數限制，而且支援離線運作，主打隱私保護與智慧化文字整理，絕對是追求效率的香港人必備的語音筆記神器！

Google即時錄音轉文字！全新免費AI聽寫App 具智慧修飾功能

傳統語音轉文字工具常會將「嗯」、「啊」、「就是說」等語氣助詞記錄下來，或是在說話期間自我修正，導致需花費時間進行後製編輯。Google AI Edge Eloquent與一般逐字稿工具最大不同在於其「智慧潤飾」（Intelligent Text Polish）能力，使用Google最新的Gemma開源模型，不僅能即時轉錄，還能理解上下文，自動過濾不必要的填充詞與重複修正，輸出流暢可直接使用的文字。

而且更提供文字修飾選項，轉錄完成後，可一鍵選擇「Key points」（重點摘要）、「Formal」（正式版）、「Short」（精簡版）或「Long」（詳細版），快速調整風格；亦設有個人化詞典，支援自訂常用專有名詞、姓名或術語，還可選擇連結Google帳戶來提升辨識準確度。

iPhone離線都用到！目前主要支援英文

這款App最大優勢是完全可以在iPhone運行，無需網路就能下載Gemma模型後使用。所有語音與AI整理都在裝置端完成，音訊與個人資料絕不離開手機，適合注重隱私的用戶。若需要更高階的處理，也可選擇開啟雲端模式（使用Gemini模型），但離線模式已足以應付大多數日常需求。目前主要支援英文，中文版或其他語言支援預計後續更新。

其他實用功能包括保留所有轉錄歷史，可搜尋過去紀錄、顯示語速（每分鐘字數）、輸入長度等統計數據、介面簡潔，適合快速啟用錄音。未來亦將推出鍵盤整合，直接在其他 App 中呼叫聽寫功能。不過目前只適用於iPhone，Android 版本尚在開發中，用家或許需等待。

Google AI Edge Eloquent