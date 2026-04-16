萬寧全場88折！購物滿$188即享折扣優惠 護膚/保健/護理產品網店同步勁減

萬寧88折｜從專業護膚產品到日常健康所需，萬寧總能滿足不同顧客的需求。最近，萬寧宣布再度舉行一日限定的快閃驚喜優惠，涵蓋實體門市與官方網店，讓顧客能以更吸引的價格，為自己和家人添置心儀的產品，多款暢銷面膜、維他命補充品等都可享有折扣！

萬寧一日限定88折！線上線下同步勁減

萬寧一日快閃限定優惠

這次萬寧的驚喜優惠活動僅限一天，無論是喜歡親身選購的顧客，還是偏好網上購物的消費者，都能享受到這次的折扣。在指定門市，顧客只需消費滿$188，即可享受全單折扣，範圍涵蓋大部分商品，是囤貨日常用品、或是入手心儀已久高單價保養品的絕佳時機。網店方面，優惠同樣吸引，只需安坐家中，便能輕鬆選購，並享受直送上門的便利。

面對琳瑯滿目的商品，如何才能買得最精明？消費者可提前規劃購物清單。在護膚品方面，保濕面膜、抗衰老精華液，或是適合轉季使用的防曬產品都是必買之選。至於營養補充品，維他命C、益生菌和魚油等都是提升免疫力的熱門選擇。此外，洗髮水、沐浴露、牙膏等日常消耗品，亦是這次優惠中值得大量入手的目標，一次過補足全家人的需要。

萬寧一日快閃限定優惠

優惠日期： 2026年4月17日

門市優惠： 於全港指定萬寧門市購物滿$188，即可享全單88折優惠。

網店優惠： 於萬寧官方網店購物滿$288，結帳時輸入優惠碼 「26APRHH」 ，同樣可享88折。 網店優惠時段： 2026年4月17日早上6時正至晚上11時59分。

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