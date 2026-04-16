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萬寧全場88折！購物滿$188即享折扣優惠 護膚/保健/護理產品網店同步勁減

生活百科
更新時間：13:00 2026-04-16 HKT
發佈時間：13:00 2026-04-16 HKT

萬寧88折｜從專業護膚產品到日常健康所需，萬寧總能滿足不同顧客的需求。最近，萬寧宣布再度舉行一日限定的快閃驚喜優惠，涵蓋實體門市與官方網店，讓顧客能以更吸引的價格，為自己和家人添置心儀的產品，多款暢銷面膜、維他命補充品等都可享有折扣！

萬寧一日限定88折！線上線下同步勁減

萬寧一日快閃限定優惠
萬寧一日快閃限定優惠

這次萬寧的驚喜優惠活動僅限一天，無論是喜歡親身選購的顧客，還是偏好網上購物的消費者，都能享受到這次的折扣。在指定門市，顧客只需消費滿$188，即可享受全單折扣，範圍涵蓋大部分商品，是囤貨日常用品、或是入手心儀已久高單價保養品的絕佳時機。網店方面，優惠同樣吸引，只需安坐家中，便能輕鬆選購，並享受直送上門的便利。

面對琳瑯滿目的商品，如何才能買得最精明？消費者可提前規劃購物清單。在護膚品方面，保濕面膜、抗衰老精華液，或是適合轉季使用的防曬產品都是必買之選。至於營養補充品，維他命C、益生菌和魚油等都是提升免疫力的熱門選擇。此外，洗髮水、沐浴露、牙膏等日常消耗品，亦是這次優惠中值得大量入手的目標，一次過補足全家人的需要。

萬寧一日快閃限定優惠

  • 優惠日期： 2026年4月17日

  • 門市優惠： 於全港指定萬寧門市購物滿$188，即可享全單88折優惠。

  • 網店優惠： 於萬寧官方網店購物滿$288，結帳時輸入優惠碼 「26APRHH」，同樣可享88折。

    • 網店優惠時段： 2026年4月17日早上6時正至晚上11時59分。

  • 指定門市列表 >>按此<<

  • 萬寧官方網店 >>按此<<

條款及細則

  • 優惠不適用於購買萬寧禮券、初生配方嬰兒奶粉、處方藥物、出位價及換購價產品、無折扣貨品、積分及印花換購品、膠袋徵費及其他服務。

  • 此優惠不可與其他優惠（如enJoy Day、現金券等）同時使用。

  • 網店優惠碼只限萬寧會員使用，每位會員最多可使用3次。

  • 優惠受相關條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品或瀏覽萬寧官方網站。

  • 如有任何爭議，萬寧保留最終決定權。

 

同場加映：百佳超級市場快閃優惠！一連兩日門市/網店全單88折 買滿$150即送$15現金券

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