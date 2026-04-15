百佳超級市場快閃優惠！一連兩日門市/網店全單88折 買滿$150即送$15現金券

超市優惠互撼？今個周末（ 4月18日），惠康超級市場將推出全單88折優惠，而同日，百佳旗下超市亦會推出全場88折推廣！兩大超市龍頭同日大減，能以更實惠的價錢添置生活所需，絕對是精明消費者不容錯過的掃貨良機。

百佳超級市場/FUSION/TASTE全單88折 一連兩日門市/網店勁減

無論您是喜歡親身到店選購，還是偏好安坐家中網上購物，百佳今次的快閃優惠都能全面滿足您的需要。是次推廣活動兵分兩路，分別在網店和實體門市提供不同日期的折扣。顧客可以趁此機會，選購各式各樣的商品，從新鮮食品、糧油雜貨、環球美酒，到個人護理及家居清潔用品都一應俱全。例如，可以為家中補充高品質的食米和食油，或者為小朋友選購多款人氣品牌的餅乾零食，甚至添置新款的沐浴露或洗衣液，都能享受這次難得的折扣優惠。

除了全單88折的吸引優惠外，百佳更精選多款人氣熱賣商品，提供額外快閃折扣，讓您的節省最大化。由4月17日至18日，多款產品將以驚喜價發售，涵蓋糧油雜貨、消暑雪糕及派對零食，絕對是入貨好時機。重點推介包括金鳳牌頂級泰國香米（8公斤裝），88折後僅售$112.7；炎炎夏日必備的Häagen-Dazs各款雪糕批或迷你杯，享88折後平均每件低至$14；而派對聚會不可或缺的卡樂B各款薯片，88折後平均每包亦只需$11.5。

百佳「春日快閃優惠」