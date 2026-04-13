長者易陷手機騙案！？必學3大設定保障WhatsApp安全 過濾可疑電話＋阻擋惡意網站
更新時間：17:49 2026-04-13 HKT
發佈時間：17:49 2026-04-13 HKT
發佈時間：17:49 2026-04-13 HKT
隨著智能手機普及，通訊軟件已成為人與人之間保持聯繫的橋樑。然而，便利的科技也帶來了網絡安全的隱憂，特別是針對長者的WhatsApp詐騙案有持續上升的趨勢，騙徒看準長者對新科技的陌生，誘使他們墮入陷阱。本文為老友記整理了3個簡單的手機設定，有效減低他們受騙的風險，為帳戶安全加上最後一把鎖。
長者易陷手機騙案！？必學3大設定保障WhatsApp安全
近年，針對長者的電騙及釣魚網站的騙案持續高企，其中WhatsApp正是騙徒最常利用的平台。 由於長者對新科技的認識和風險意識較低，騙徒往往利用突如其來的陌生來電、偽裝成官方通知的連結，或偽裝成親友的訊息，來騙取他們的個人資料，甚至造成金錢損失。
要有效保障長者安全，最有效的方法是在手機上建立一道防護網，包括啟用WhatsApp的「靜音未知來電」功能以過濾陌生電話；開啟手機系統內建的「阻擋惡意網站」過濾器來攔截釣魚網站，以及設定WhatsApp的「雙步驟驗證」和個人隱私權限，全方位堵截詐騙風險。
長者3招杜絕WhatsApp騙案 過濾可疑電話＋阻擋惡意網站
第一招：開啟WhatsApp「靜音未知來電」功能
此功能可自動過濾非聯絡人的來電，避免長者在倉促之間接聽詐騙電話。
WhatsApp「靜音未知來電」教學步驟：
- 開啟 WhatsApp中的「設定」。
- 選擇「私隱」。
- 點選「通話」。
- 開啟「將未知來電者設為靜音」。
第二招：開啟瀏覽器「阻擋惡意網站」過濾器
無論使用iPhone還是Android手機，其內置瀏覽器都有阻擋釣魚網站的功能，能有效防止長者誤入陷阱。
- iPhone（Safari 瀏覽器）教學步驟：
- 打開Apple內置的「設定」。
- 點選「App」中的「Safari」。
- 在「私隱與保安」一欄，確保「詐騙網站警告」功能已開啟。
- Android（Chrome 瀏覽器）教學步驟：
- 打開Chrome應用程式。
- 點擊右上角的三個點，進入「設定」。
- 選擇「私隱和安全」，再點選「安全瀏覽」。
- 勾選「增強保護」模式。
第三招：啟用WhatsApp「雙重認證」及收緊個人隱私
「雙重認證」是保護帳戶的最後一道防線，而隱藏個人資訊則可減少被陌生人盜用資料的風險。
- 教學步驟：
- 啟用雙步驟驗證：
- 打開WhatsApp，進入「設定」 > 「帳戶」 > 「雙重認證」。
- 點擊「開啟」，並設定一組6位數 PIN 碼。
- 設定個人資訊權限：
- 返回「設定」 > 「私隱」。
- 將「頭像」及「關於」的瀏覽權限，從「所有人」更改為「我的聯絡人」。
- 啟用雙步驟驗證：
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