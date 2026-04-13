長者易陷手機騙案！？必學3大設定保障WhatsApp安全 過濾可疑電話＋阻擋惡意網站

隨著智能手機普及，通訊軟件已成為人與人之間保持聯繫的橋樑。然而，便利的科技也帶來了網絡安全的隱憂，特別是針對長者的WhatsApp詐騙案有持續上升的趨勢，騙徒看準長者對新科技的陌生，誘使他們墮入陷阱。本文為老友記整理了3個簡單的手機設定，有效減低他們受騙的風險，為帳戶安全加上最後一把鎖。

長者易陷手機騙案！？必學3大設定保障WhatsApp安全

近年，針對長者的電騙及釣魚網站的騙案持續高企，而WhatsApp正是騙徒最常利用的平台

近年，針對長者的電騙及釣魚網站的騙案持續高企，其中WhatsApp正是騙徒最常利用的平台。 由於長者對新科技的認識和風險意識較低，騙徒往往利用突如其來的陌生來電、偽裝成官方通知的連結，或偽裝成親友的訊息，來騙取他們的個人資料，甚至造成金錢損失。

要有效保障長者安全，最有效的方法是在手機上建立一道防護網，包括啟用WhatsApp的「靜音未知來電」功能以過濾陌生電話；開啟手機系統內建的「阻擋惡意網站」過濾器來攔截釣魚網站，以及設定WhatsApp的「雙步驟驗證」和個人隱私權限，全方位堵截詐騙風險。

長者3招杜絕WhatsApp騙案 過濾可疑電話＋阻擋惡意網站

第一招：開啟WhatsApp「靜音未知來電」功能

長者3招杜絕WhatsApp騙案｜開啟WhatsApp「靜音未知來電」功能

此功能可自動過濾非聯絡人的來電，避免長者在倉促之間接聽詐騙電話。

WhatsApp「靜音未知來電」教學步驟：

開啟 WhatsApp中的「設定」。

選擇「私隱」。

點選「通話」。

開啟「將未知來電者設為靜音」。

第二招：開啟瀏覽器「阻擋惡意網站」過濾器

長者3招杜絕WhatsApp騙案｜開啟瀏覽器「阻擋惡意網站」過濾器

無論使用iPhone還是Android手機，其內置瀏覽器都有阻擋釣魚網站的功能，能有效防止長者誤入陷阱。

iPhone（Safari 瀏覽器）教學步驟： 打開Apple內置的「設定」。 點選「App」中的「Safari」。 在「私隱與保安」一欄，確保「詐騙網站警告」功能已開啟。

Android（Chrome 瀏覽器）教學步驟： 打開Chrome應用程式。 點擊右上角的三個點，進入「設定」。 選擇「私隱和安全」，再點選「安全瀏覽」。 勾選「增強保護」模式。



第三招：啟用WhatsApp「雙重認證」及收緊個人隱私

長者3招杜絕WhatsApp騙案｜啟用WhatsApp「雙重認證」及收緊個人隱私

「雙重認證」是保護帳戶的最後一道防線，而隱藏個人資訊則可減少被陌生人盜用資料的風險。