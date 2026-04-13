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銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……

生活百科
更新時間：15:26 2026-04-13 HKT
發佈時間：15:26 2026-04-13 HKT

銅鑼灣各大商場和餐廳林立，是不少旅客的熱門旅遊地點。不過，近日有網民在社交平台發文，稱於周末晚飯時間途經位於銅鑼灣黃金地段的時代廣場，惟發現場內相當冷清，形容「成個商場竟然靜過圖書館。」對此，有網民嘗試以4點分析原因，即看下文了解詳情。

銅鑼灣時代廣場驚變「死場」？港人形容周末「靜過圖書館」

早前，有網民在Threads發文，稱於周末下班後正好途經銅鑼灣，當時距離晚飯尚有一段時間，於是決定到時代廣場「行個圈」。然而，他發現場內情況頗為冷清，據他上傳的照片及影片可見，商場中庭及部分樓層人流稀少，直言：「成個商場竟然靜過圖書館，人影都冇乜，真係有啲心酸。」

網民分析4大成因：得餐廳同超市有人

帖文引起網民熱議，不少網民感嘆：「依家去親都係借廁所」、「千禧年嗰陣時好旺，現在世事只能回味了！」、「以前商場幾部玻璃lift，車車爆站站停，現在就算下午至晚上早段都可以一人包lift直上直落。」

有網民則嘗試分析成商場人流減少的4大原因，首先是商場內多是奢侈品名牌店，「啲商場係咁塞啲名店入去，名店不嬲少人行。去親都買唔到嘢，咪唔再去囉」、「踢走曬啲人氣舖頭。」其次是地理位置問題，「俾希慎係街口食晒啲人流」、「我覺得佢係比SOGO同希慎吸左啲客啫，要買化妝品同超市都落咗樓下兩層，佢其他樓層都唔知賣乜，無嘢行。」

此外，香港各區都有新落成的大、中型商場，區外居民無需特意前往銅鑼灣，「今時今日全港18區啲商場都大同小異，區外人真係無乜理由要特登去時代廣場，又唔係就腳。」最後，有網民指出商場「硬傷」，直言「無推廣活動、無品牌活動、無優惠活動、無明星、無歌星、乜都冇，靜過廟，怪不得人，隔離希慎廣場，另一世界。」

圖片及資料來源：Threads@flow_hnb

文：Y

延伸閱讀：紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...

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