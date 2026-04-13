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GU大派$30優惠券！回收舊衣做齊2步即送 抽獎贏限量牛仔布袋（附參加方法）

生活百科
更新時間：13:36 2026-04-13 HKT
發佈時間：13:36 2026-04-13 HKT

GU舊衣回收計劃鼓勵消費者將不再穿著的衣物轉化為新價值，推動永續時尚生活方式。由即日起至2026年5月10日，凡捐贈任何GU的褲子，即可獲$30現金優惠碼，更有機會贏取由回收物料再造的限量牛仔布迷你袋，即睇優惠詳情！

GU舊衣回收送$30優惠券 附捐贈要求/參加方法

凡捐贈收任何GU褲款，即可獲贈$30現金優惠碼，GU會員凡於門市或網店單次購物滿$300，並包括任何一件褲款，即可享全單減$30優惠一次
凡捐贈收任何GU褲款，即可獲贈$30現金優惠碼，GU會員凡於門市或網店單次購物滿$300，並包括任何一件褲款，即可享全單減$30優惠一次

GU宣布推出全新舊衣回收活動「Bottoms for Bottoms」，由即日起至2026年5月10日，顧客可以將不再穿著的GU褲款帶到門市，並放入專設的「舊衣回收箱」，然後掃瞄指定海報上的二維碼，即可領取$30優惠碼，GU會員凡於門市或網店單次購物滿$300，並包括任何一件褲款，即可享全單減$30優惠一次，藉此鼓勵更多人參與舊衣回收。

GU舊衣回收優惠參加方法：

  1. 即日起至2026年5月10日，將家中閒置的GU褲款放入任何門市的「舊衣回收箱」
  2. 掃瞄活動海報上的二維碼，領取$30優惠碼並兌換優惠

抽獎送限量牛仔布迷你袋

完成捐贈的參加者，更有機會抽獎贏取由GU經典「Barrel Leg Jeans」生產剩餘物料回收再造的「牛仔布迷你袋」
完成捐贈的參加者，更有機會抽獎贏取由GU經典「Barrel Leg Jeans」生產剩餘物料回收再造的「牛仔布迷你袋」

完成捐贈的參加者，更有機會抽獎贏取由GU經典「Barrel Leg Jeans」生產剩餘物料回收再造的「牛仔布迷你袋」，全港僅限10個名額，極具收藏價值。這個迷你袋保留了原牛仔布的質感與耐用特性，經過重新設計後化身日常實用配件，充分體現「廢料新生」的永續理念。

「牛仔布迷你袋」抽獎參加方法：

  1. 完成衣物捐贈後，掃瞄活動海報上的二維碼前往活動表格
  2. 填妥活動表格並回答簡單問題

GU舊衣回收換優惠券活動

  • 日期：即日起至2026年5月10日
  • 地點：GU香港門市（詳情按此

同場加映：AEON旗下Mono Mono屯門店開幕3重優惠！$59換購購物車、滿額送$15 另設DAISO專區

 

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