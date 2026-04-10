廣深港高鐵實施7大新規矩！網上售票截止縮減至30分鐘 兒童/學生票票價調整 廣州東至光明城站適用

廣深港高鐵跨境旅客運輸組織規則於今月（4月）1日正式實施，多項購票、退改簽及優惠票政策迎來優化調整。這些新規矩不僅縮短了網上購票截止時間，讓旅客更靈活規劃行程；還擴大了適用站點範圍，並對兒童票和學生票的票價計算方式作出調整，為跨境出行帶來更多便利，即看下文了解詳情。

廣深港高鐵實施新規矩！ 廣州東至光明城站適用

廣深港高鐵跨境運輸新規正式實施，是次有7大調整，包括：購票、退改簽、票價調整、遺失物件保管期、索賠時效、退差額及實名制證件。（圖片來源：Facebook@民建聯 DAB﻿）

廣深港高鐵跨境運輸新規正式實施，是次有7大調整，包括：購票、退改簽、票價調整、遺失物件保管期、索賠時效、退差額及實名制證件。新規則適用於廣州東至光明城間各站往返香港西九龍站的車票業務，以下為主要新規矩詳情：

1. 網上售票及退改簽

透過「中國鐵路12306網站」購買發站為香港西九龍站的車票，售票截止時間由原來的開車前45分鐘，調整為開車前30分鐘。辦理改簽或退票的時間，由原規則的開車前30分鐘，放寬至不晚於車票指定日期、車次開車前。但若發站為香港西九龍站，應不晚於開車前30分鐘（原為45分鐘）。

2. 兒童票票價調整

兒童票不再簡單按公布票價的50%計算，而是按照相應列車席別的全價執行票價進行階梯計算，尾數四捨五入保留至元：

二等座 / 一等座：50%

特等座 / 商務座：80%

動臥：70%

同時新增40%公布票價下限：若全價執行票價不低於公布票價的40%，兒童票按上述折扣計算；若低於40%，則按全價執行票價計算。

3. 學生票調整

學生票發售席別調整，原僅限二等座的學生票，現新增一等座及動臥票，票價按相應席別全價執行票價的75%計算，同樣設有40%公布票價下限，尾數四捨五入至元。

4. 遺失物品保管期

旅客的遺失物品保管期為30日（原規則為90天）。旅客可向車站查詢遺失物品情況，辦理認領手續。

5. 人身傷害索賠時效

旅客可於發生人身傷害次日起3年內（原規則為1年）向鐵路運輸企業提出賠償請求。

6. 因傷病中斷旅行退差額

旅客開始旅行後不能退票，但若因傷、病不能繼續旅行時，經站、車核實後，可在下車後30日以內到下車站辦理退票，退還已收票價與已乘區間票價差額，並收取應退票款50%的退票費，同行人同樣辦理。

7. 實名制證件調整

香港西九龍站口岸不接受使用「前往港澳通行證」過關，因此取消該證件。實名制有效身份證件包括：

中華人民共和國居民身份證

中華人民共和國港澳居民居住證

港澳居民來往內地通行證（回鄉證）

中華人民共和國台灣居民居住證

中華人民共和國外國人永久居留身份證

中華人民共和國往來港澳通行證

台灣居民來往大陸通行證

符合中華人民共和國規定可使用的有效護照

上述證件發證機構發放的臨時身份證明

圖片及資料來源：廣深港高鐵跨境旅客運輸組織規則、Facebook@民建聯 DAB﻿

文：Y