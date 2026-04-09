只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢

在人手一機、電子支付橫行的世代，遇上「只收現金」的店舖，不少人或會暗自覺得麻煩。然而，近日有網民分享在元朗一家「只收現金」的老牌粥店的經歷，老闆娘一句坦率的「神回覆」，不但沒有引起反感，反而意外地獲得網上鋪天蓋地的支持，讓不少網民重新審視現金交易的好處

老牌粥店只收現金 老闆娘豪言：「見到錢開心啲！」

有食客在Threads上分享其個人經歷，指自己過去覺得只收現金的店舖很麻煩，但隨著現金交易變得越來越少，反而開始覺得這種方式更為珍貴。

她分享，當她正打算在粥店埋單，並向粥店老闆娘確認：「只收現金啊？」老闆娘坦率回應：「係呀，見到錢開心啲呀嘛」。（AI生成示意圖）

有網民指出繼續以現金支付，是為了體諒商戶苦衷，認為電子支付平台的手續費及延遲到帳對小本經營者構成壓力

不少網民表示懷念現金交易的「實在感」。

近日，有食客在Threads上分享其個人經歷，指自己過去覺得只收現金的店舖很麻煩，但隨著現金交易變得越來越少，反而開始覺得這種方式更為珍貴。她分享，自己最近一次在粥店的有趣遭遇，當她正打算埋單付款，並向粥店老闆娘確認：「只收現金啊？」老闆娘坦率回應：「係呀，見到錢開心啲呀嘛」。事主形容老闆娘這個回應「有啲勁」，直率的態度讓他留下了深刻印象。這段簡單的對話，亦觸發了不少網民對現金交易價值的重新思考。

網民列2點力撐現金：實體錢比較有感覺

帖文引出不少支持保留傳統支付模式的「現金黨」的熱烈討論，並提出2點力陳現金支付的魅力。有網民指出繼續以現金支付，是為了體諒商戶苦衷，指出「現金即袋，其他全部比中間平台拖返一兩個月先收到錢」，認為電子支付平台的手續費及延遲到帳對小本經營者構成壓力，直言「錢又唔收得多，租，保險，人工支出一大堆。仲要比呢個手續費」。

另外，不少網民表示懷念現金交易的「實在感」。有人分享：「我都係鐘意現金經我手交出去嘅感覺」，認為從數錢、付款到交收的過程，才能真實地感受到「我花費了錢」。亦有網民和應：「見到實體錢比較有感覺，好過日日睇住數字」。亦有網友點出電子支付的缺點：「一嘟就得，過程太快，仲冇俾左錢嘅實感￼，洗錢都洗得特別快」。

資料來源：missmissy0309＠Threads

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