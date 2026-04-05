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茶餐廳遇「縮水奶茶」？！ 手掌咁大如港式espresso 食客呻慳皮 網民嘲︰玩緊煮飯仔呀

飲食
更新時間：10:53 2026-04-05 HKT
發佈時間：10:53 2026-04-05 HKT

香港茶餐廳向來以快靚正及人情味見稱，然而，近年部分食肆的服務及品質卻屢受批評。日前有網民在社交平台發文，分享在本地一間茶餐廳用膳時，竟然遇到一杯「縮水奶茶」，令事主不禁大呻「無人留港是對的」。帖文一出，隨即引發網民熱烈討論。

茶餐廳奶茶杯大縮水如港式espresso？港男呻：無人留港是對的

日前有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上分享在茶餐廳的不愉快經歷，並附上兩張圖片，清楚顯示他點的一杯熱奶茶，非以坊間普遍使用的瓦杯盛載，而是改用了不鏽鋼杯裝。但杯的尺寸非常迷你，與事主手掌對比之下顯得異常細小，份量亦相當「精緻」。事主對此大感不滿，於是在帖文寫道，「夠曬慳皮，無人留港是對的」，感到非常失望。

網民有共鳴 嘲諷「玩緊煮飯仔」

帖文一出，引起大量網民的共鳴及熱議，不少人對此表示難以置信，直言「對唔住，我笑咗」，亦有人嘲諷是「玩緊煮飯仔呀？」、「幼稚園個杯仔都大過佢」，並形容為「奶茶版espresso」及「功夫奶茶」，諷刺其份量之少。

除了幽默的回應，更多留言是批評餐廳的做法「肉酸」，認為是太過吝嗇，「俾多啖客飲都驚會蝕，其他食物都應該無期望」，並指出即使食物味道不錯，看到這樣的飲品連「心情都跌晒」，甚至佩服餐廳能找到如此「精緻嘅不鏽鋼杯」，相當厲害。

資料來源︰香港茶餐廳及美食關注組

延伸閱讀︰粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客

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