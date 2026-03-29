粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客

茶餐廳是港人日常醫肚的好地方，一般都是走平民化路線。不過近日就有網民發現，粉嶺一間屋邨茶餐廳竟然推出了一席索價近一萬五千元的「尊貴盛宴」，菜式相當矜貴，既有龍蝦、鮑魚等貴價海鮮，又有羊架、燕窩、蟹肉翅，儼如酒樓飲宴一樣，與茶記的生活化形象格格不入，迅即引起網民熱議。

粉嶺祥華商場街坊茶餐廳 推$14,888海鮮/燕窩/蟹肉翅宴席

有網民發現，粉嶺一間茶餐廳推出了盛惠$14,888的「尊貴盛宴」餐單。（網上圖片）

該茶餐廳位於粉嶺祥華商場。（網上圖片）

裝潢與一般茶記無異。（網上圖片）

有網民在社交平台上分享，指在粉嶺祥華邨商場內一間普通茶餐廳，發現了一張引人注目的「尊貴盛宴」餐單。該餐單盛惠$14,888，提供十二人用的十餸連果盤，當中包括「高湯焗開邊澳洲龍蝦（每位半隻）」、「蠔皇金錢原隻鮑魚（每位1隻）」、「紅燒竹笙生拆蟹肉翅」、「清蒸大紅東星斑」、「玉帶蝦球配蘆筍」及「迷迭香羊架」等名貴菜式，最後更有「燕窩紅蓮」作結，與茶餐廳平日供應的炒粉麵飯形象大相逕庭，隨即引起網上熱烈討論。

網民反應兩極 「咁嘅價錢有更好選擇」

該茶餐廳與一般屋邨茶記無異，裝潢陳設並不華麗，亦不像傳統酒樓般設有水缸飼養海鮮，卻推出高級圍餐，令不少人感到驚訝。網民對此反應兩極，有人留言質疑「呢間茶餐廳會唔會有啲貴」，認為「咁嘅價錢，可以有更好選擇」，更有網民笑言飲品「送得十罐」略嫌「孤寒」。不過，亦有網民認為，從菜單內容來看，「半隻3斤重澳龍、十頭和麻鮑、蟹肉海虎翅4兩、五斤重海東星，唔算貴啦，抵食啦」，認為物有所值。

餐廳負責人：新年前特別推出

《星島頭條》向推出此餐單的「大都會冰室」查詢，負責人陳先生證實確有此「尊貴盛宴」，並表示只要提早半日預訂即可，「畀啲時間師傅預備，晏晝打嚟講聲，夜晚就有得食㗎喇」。對於海鮮來源，他解釋接到訂單後會「即刻去街市買」，並指「附近都多街市」。陳先生透露，該圍餐是在農曆新年前推出，旨在為客人提供更多價位的選擇，「做冬、過年嗰排，好多人會訂餐。餐廳本身有啲平價餐，$2000－ $4000都有，見嗰排咁旺場，咁不如就試吓啲唔同價位」。他坦言，目前僅有兩圍客人點過此餐，但反應正面。他強調：「嚟得嘅都係街坊熟客，會訂得呢個餐，一係就幫襯開，一係就朋友介紹，對我哋有信心。」

圖片來源：Threads