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居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭

生活百科
更新時間：14:58 2026-04-09 HKT
發佈時間：14:58 2026-04-09 HKT

在社交平台上分享工作日常，是時下許多年輕人的習慣，但有時卻可能帶來意想不到的後果。近日，一名在香港工作的港漂，因在小紅書分享自己在落馬洲邊境上班，又將工作性質比喻為「守水塘」般悠閒，其工作經歷在網上意外走紅，結果卻被公司認為太悠閒，將他從落馬洲調往中環，導致跨境工作的他通勤時間大幅增加。

港漂小紅書曬落馬洲筍工  自嘲如「守水塘」悠閒 

事件的開端，源自事主一篇描述工作環境的帖文，他表示自己「真的在香港落馬洲守水塘」，並提到工作地點入駐公司不多，附近的配套亦相較落後。不過，他認為這份工作的獨特好處，就是步行至落馬洲口岸僅需十多分鐘，對於深港通勤的他特別方便，且享有「內地和香港雙信號覆蓋」的便利。

港漂小紅書曬「筍工」後 火速被公司調職

這篇帖文在上傳到小紅書後「突然就2萬多個閱讀（次數），小火了一下」。豈料，復活及清明長假期結束後，事主突然被公司通知即日起調回中環工作，因公司認為他在落馬洲工作「閒得慌，還有時間發小紅書」，通勤時間亦從原先的1個半小時，變成4小時，他不禁感嘆「太難了」、「好日子徹底到頭」。

網民：深圳物價香港收入

帖文走紅後，大部分網民反而對事主悠閒的工作表示羨慕。許多人認為能找到如此通勤便利的「筍工」相當難得，紛紛留言表示「太羨慕了，深圳物價香港收入」、「我都想守水塘」、「直接住口岸，通勤二十分鐘簡直爽死」、「心態好在哪都是人間天堂」。事主更補充落馬洲的工作環境「鳥語花香」，引來網民笑問「公司需要清潔嗎，我覺得我可以」。

 

資料來源：小紅書

 

同場加映：內地生列4大「無法接受香港文化」！餐廳拒自帶飲品 驚訝杯麵竟缺1物：整個人都懵了……

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