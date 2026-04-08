中港孝順父母方式差別巨大？居港20年東北人分析2點不同引共鳴：內地更看重物質

中港孝順父母方式差別巨大？不同地區孝順父母的風俗習慣，常因文化背景與社會環境而呈現明顯差異。一位來自東北、已在香港生活20年的居民，近日在社交平台分析香港與內地孝順父母風俗的差別，點出中港兩地2大不同，當中在「交家用」一點上意外獲得不少香港及內地網民共鳴。

中港孝順父母方式差別巨大？

東北人來港20年感嘆香港與內地孝順父母巨大差別。（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》劇照）

事主初到香港時，對當地孝順觀念感到不解。兩地最大差別必屬「交家用」，她指：「香港人工作後要給父母家用，給得太少會被說不孝」，她提及，有位同事的女兒月薪2萬，每個月卻固定給父母5000至6000元家用，同事表示「從小就知道工作要給家用，周圍朋友都知道，習慣了」。即使子女搬出去住或結婚，仍需繼續給家用，若需父母幫忙帶孩子或買菜，更要另外加錢。事主起初不太理解，後來才發現這種家用是表達孝心的一種方式。事主形容，來香港久了「都被同化了」，現在已開始教育女兒要交家用。

另一差別便是孝順方式不同，內地更看重物質上的保障，事主以往習慣新年買禮物給父母，給個大利是就夠，但在香港「儀式感更大」，父親節、母親節、中秋節都要帶父母慶祝，全家團聚，甚至會帶父母去旅行。事主總結，內地孝順父母方式主要是物質上的付出，例如給父母買房、裝修、醫病，覺得是大孝；香港則看重日常陪伴：「家用要準時給，飯要經常吃、人要在跟前」。帖文最後補充：「僅個人生活感受分享，每個地方都有不同的風俗習慣，沒有引起對立和對比！」

2點不同引共鳴：內地更看重物質

帖文獲得不少網民共鳴，有香港網民表示交家用可培養家庭責任感「我發第一次工資已給家用，現在兒子工作也要給。不是靠孩子養家，而是要給他樹立對家庭責任」、「家是大家，每個成員都需要付出。」不少人表示在香港，家用會按能力給：「婚前比母親家用會多一些，婚後有自己家，支出也會大了，子女也會減家用，大家要互相看諒。」

有網民指出差異最大原因是不少內地人離開老家工作，難以經常陪伴，只能在物質上彌補：「香港人大多本地就業離家不遠，是可以這樣的。但內地除了一線城市，許多地方的人是外出打工的，未必能做到經常陪伴。」

來源：小紅書

文：M