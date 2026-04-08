機場「香港飛香港」航班震驚內地人？！登微博熱搜No.1 網民︰以為顯示bug 港人揭背後有洋蔥…

在講求效率的航空業中，航班目的地與出發點相同的情況實屬罕見！但近日有內地網民在香港國際機場發現一班由「香港飛香港」的航班，並將其分享至社交平台上，更隨即登上微博熱搜榜首，引起大眾熱議。事主原以為這趟「原地起降」的航班是系統錯誤或惡作劇，但原來背後有洋蔥，其窩心的真相更感動了無數網民。

香港國際機場驚現「香港飛香港」航班？震驚內地網民︰以為顯示bug

有網民在社交平台小紅書上，分享了前日（4月6日）於香港國際機場拍攝航班顯示屏的照片。照片中一班編號為「XX 102」的航班，目的地赫然寫著「香港至香港」，起飛時間為晚上10時。帖主對此表示驚訝，表示：「上次看到香港飛廣州，這次更絕，香港飛香港」，並形容是「一度以為是顯示bug（出錯）」。

帖文一出迅速在網上發酵，引起大批網民熱烈討論。起初，大部分人都對這班「神秘航班」感到困惑，紛紛猜測「是不是訓練、試飛之類的」，有網民亦以為「是在玩抽象」，或是搞笑圖片等。

神秘航班有洋蔥 為弱勢社群圓飛行夢

然而，隨著討論升溫，許多知情的香港網民留言揭開了真相！原來，這並非常規的商業航班，而是一項專為弱勢社群設計的公益活動。有網民解釋，這類航班旨在「給有需要的家庭，沒有坐過飛機的兒童，家境困難，給他們體驗一下坐飛機的感覺」，或是為了一些身體殘障、不適合長途飛行的病童及長者，讓他們能一圓「衝上雲霄」的夢想。

而整個飛行體驗與乘搭正式航班一樣，乘客需經過check-in、安檢、登機、起飛等所有程序，航程約90分鐘，飛機更會提供飛機餐。有認識曾參加過這些航班的人亦分享：「是真的免費還有禮物拿回來」。機上亦會有醫療護士及社工隨行，確保所有參加者能在安全又舒適的環境下，享受難忘的飛行初體驗。

暖心真相網民盛讚︰香港人文關懷做得好

這個溫暖的真相讓許多網民大為感動，紛紛表示「我的天呀，居然是真的！我還以為是開玩笑」、「好感動，我以為玩梗，原來是真的」。不少人稱讚香港的「人文關懷真的做得很好」，認為「不需要有特定的目的地，只為了體驗一把，這還是值得的」。

翻查資料，國泰航空曾於去年11月舉辦「空中之旅」活動，招待了約180位來自「共創明『Teen』計劃」，以及其他非牟利組織的基層學生，讓大家體驗在香港上空翱翔的樂趣。另外因應新冠疫情期間的旅遊限制，這種「香港飛香港」的航班亦一度盛行，香港航空曾推出飛行時間約1.5小時的觀光航班，收費約$800，讓市民在無法出境的日子，也能從高空飽覽香港的怡人景致。

資料來源︰无休@小紅書、