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機場「香港飛香港」航班震驚內地人！登微博熱搜No.1 機管局澄清: 為系統測試代碼

生活百科
更新時間：12:32 2026-04-08 HKT
發佈時間：12:32 2026-04-08 HKT

在講求效率的航空業中，航班目的地與出發點相同的情況實屬罕見！但近日有內地網民在香港國際機場發現一班由「香港飛香港」的航班，並將其分享至社交平台上，更隨即登上微博熱搜榜首，引起大眾熱議。

香港國際機場驚現「香港飛香港」航班？震驚內地網民︰以為顯示bug

有網民在社交平台小紅書上，分享了前日（4月6日）於香港國際機場拍攝航班顯示屏的照片。照片中航班目的地赫然寫著「香港至香港」，起飛時間為晚上10時。帖主對此表示驚訝，表示：「上次看到香港飛廣州，這次更絕，香港飛香港」，並形容是「一度以為是顯示bug（出錯）」。

帖文一出迅速在網上發酵，引起大批網民熱烈討論。起初，大部分人都對這班「神秘航班」感到困惑，紛紛猜測「是不是訓練、試飛之類的」，有網民亦以為「是在玩抽象」，或是搞笑圖片等。

「香港飛香港」成內地熱搜 機管局：非真實航班

一趟沒明確目的地、從香港國際機場「原地起降」的「XX102」航班，在內地社交平台引發熱議，有網友以為是香港的公益活動。機管局解釋，是香港國際機場定期進行系統測試，「XX102」為系統測試時使用的代碼，並非真實航班或公益項目。

雖然這是一場誤會，但類似「香港飛香港」的公益航線，確實曾在香港上空現身。翻查資料，截至2025年底，國泰航空曾邀請超過3600名「共創明『Teen』」學員和友師參加航空之旅。其中2025年11月舉辦的「空中之旅2025」，有約180名「共創明『Teen』計劃」學員，獲邀登上全新改裝的波音777-300ER客機，翱翔香港上空90分鐘。

資料來源︰无休@小紅書

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