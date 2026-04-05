Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港漂碩士生兼職「職安真漢子」分享工地日常 日賺$XXXX搬逾百包水泥 網民佩服：比去健身房好

生活百科
更新時間：11:00 2026-04-05 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-05 HKT

不少學生都會利用課餘時間做兼職，當中不少人都會選擇當侍應或售貨員等職位，較少會考慮從事需要體力勞動的地盤工作。然而，1名港漂碩士生卻反其道而行，選擇兼職擔任「職安真漢子」，並拍片記錄工地日常，分享自己每天需搬運逾百包水泥，日賺四位數的辛苦經歷。帖文引起網民熱議，不少人佩服不已：「賺了錢還能健身」、「給能吃苦還能高學歷的人點讚。」即看下文了解詳情。

港漂碩士兼職「職安真漢子」 日賺$XXXX搬過百包水泥

近日，一名港漂碩士生以「港碩最硬核的兼職」為題，在小紅書上發佈影片，分享自己日賺$1,000的工地兼職日常。影片中可見，他每日早上6時40分便出門，乘搭地鐵前往位於大圍站附近的工地。他特別提醒，早餐一定要吃飽，因為「工地工作十分辛苦，若不吃飽，後期根本使不上力」。

抵達工地後，他首先換上工作裝備，包括工地服、工裝褲及安全鞋，隨即展開工作。他的主要職責是搬運水泥，需扛起每包40公斤的水泥，沿樓梯上落，並將其整齊疊放。一天下來，他總共搬運了153包水泥。他坦言，每位工友都十分辛苦，但唯有「多幹少說」才是正確的工作態度。

網民佩服：比去健身房好

帖文引起網民熱議，不少網民表示佩服，直言「向你學習」、「山東小夥開朗陽光能吃苦」、「好敬佩這樣的人！能吃苦還能學習！」、「年輕人真棒！注意安全！」、「給能吃苦還能高學歷的人點讚。」；也有網民幽默地稱這份工作為「打工當健身」，笑言「港碩一年後，不管你是否有迷人的大腦，起碼你會有迷人的身體」、「比去健身房都好」、「給錢的健身房」、「賺了錢還能健身。」

圖片及資料來源：小紅書@斂樸日記

文：Y

延伸閱讀：港人北上羅湖試做按摩「中伏」？狠批3點體驗極差 網民：不嬲免費都係最貴

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
13小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
3小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
13小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
23小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
2小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
19小時前
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
17小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT