港漂碩士生兼職「職安真漢子」分享工地日常 日賺$XXXX搬逾百包水泥 網民佩服：比去健身房好

不少學生都會利用課餘時間做兼職，當中不少人都會選擇當侍應或售貨員等職位，較少會考慮從事需要體力勞動的地盤工作。然而，1名港漂碩士生卻反其道而行，選擇兼職擔任「職安真漢子」，並拍片記錄工地日常，分享自己每天需搬運逾百包水泥，日賺四位數的辛苦經歷。帖文引起網民熱議，不少人佩服不已：「賺了錢還能健身」、「給能吃苦還能高學歷的人點讚。」即看下文了解詳情。

港漂碩士兼職「職安真漢子」 日賺$XXXX搬過百包水泥

近日，一名港漂碩士生以「港碩最硬核的兼職」為題，在小紅書上發佈影片，分享自己日賺$1,000的工地兼職日常。影片中可見，他每日早上6時40分便出門，乘搭地鐵前往位於大圍站附近的工地。他特別提醒，早餐一定要吃飽，因為「工地工作十分辛苦，若不吃飽，後期根本使不上力」。

抵達工地後，他首先換上工作裝備，包括工地服、工裝褲及安全鞋，隨即展開工作。他的主要職責是搬運水泥，需扛起每包40公斤的水泥，沿樓梯上落，並將其整齊疊放。一天下來，他總共搬運了153包水泥。他坦言，每位工友都十分辛苦，但唯有「多幹少說」才是正確的工作態度。

網民佩服：比去健身房好

帖文引起網民熱議，不少網民表示佩服，直言「向你學習」、「山東小夥開朗陽光能吃苦」、「好敬佩這樣的人！能吃苦還能學習！」、「年輕人真棒！注意安全！」、「給能吃苦還能高學歷的人點讚。」；也有網民幽默地稱這份工作為「打工當健身」，笑言「港碩一年後，不管你是否有迷人的大腦，起碼你會有迷人的身體」、「比去健身房都好」、「給錢的健身房」、「賺了錢還能健身。」

圖片及資料來源：小紅書@斂樸日記

文：Y