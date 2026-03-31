港人目擊港鐵乘客尾站無落車！好奇「佢哋之後會去邊？」網民猜測最終咁離開……

乘搭公共交通工具時，抵達終點站大多要被要求下車。近日，有網民在港鐵站候車時，目擊有2名乘客到達尾站後卻沒有下車，其後列車更隨之開出，於是在社交平台好奇發問：「有冇人知佢哋之後會去邊？」帖文引起網民熱議，有網民笑言：「喜獲鐵路收廠體驗」；也有網民猜測最終會以1方式離開，即看下文了解詳情。

港人目擊港鐵乘客尾站無落車！好奇「佢哋之後會去邊？」

近日，有網民在Threads發文，稱在港鐵調景嶺站候車期間，目擊有2名乘客在列車到達終點站後未有下車。從影片可見，樓主身處將軍澳綫調景嶺站的月台上，眼前列車已到達終點站，月台的LED顯示屏亦顯示該班列車為「Not in service（不載客）」。然而，當時車廂內仍有兩名乘客，二人表情看來略顯不知所措，其後列車開出，惟目的地不明，樓主因此感到好奇，遂問「有冇人知佢哋之後會去邊？」

網民猜測最終以1方法離開：另一邊出返嚟

帖文隨即引起網民熱烈討論，有人幽默回應：「去九又四分之三月台」、「喜獲鐵路收廠體驗」、「可能會無限輪迴」；亦有人疑惑：「兩個人喺入面定咗格？」、「喺車上面嘅兩個人，見到所有人落晒車唔會覺得好古怪嘅咩？」

有網民觀看影片後推測，該班列車是由康城站開往調景嶺站，列車到達調景嶺站後，會經五桂山側線調頭，然後返回另一邊月台，繼續開往康城方向，因此兩名乘客只需在另一邊月台下車即可離開，「應該另一邊調景嶺月台出番，一般康城開嘅車，調景嶺為終點站，然後返轉頭」、「其實無事，因為架車係康城調景嶺穿梭車，之後佢會用五桂山側綫調頭，去返相返方向嘅調景嶺月台，返康城」、「佢哋會陣間喺另一邊出返嚟，表示試過。」

圖片及資料來源：Threads@samsam._.1018

文：Y