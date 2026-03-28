70歲港媽上社區長者課程學潮語？成功活用「大癲/好KAM 」造句 網民爆笑：好可愛！

潮語更替非常快，縱然每個年代都會有獨特的潮語，但一不留神就會過時，容易與年輕人產生代溝。近日，有網民在社交平台上發文，指她70多歲的母親，在社區中心上長者手機應用課程時，竟然學會使用「大癲」及「好KAM 」，更成功活用這些潮語造句，讓她直言「成件事好好笑」。帖文引起網民熱議，有網民表示「好可愛！」、「70幾其實可以好後生。」即看下文了解詳情。

70歲港媽上社區長者課程學潮語？成功活用「大癲/好KAM 」造句

近日，有網民在Threads上發文，指她70多歲的母親在「香港家庭福利會」上長者手機應用課程時，竟然學會使用「大癲」、「好KAM 」潮語，「媽子回家同我講，今日阿SIR教咗佢地兩個潮語。」樓主遂讓母親示範，不料母親竟真的能活用潮語造句，「老媽子想了一想：兩蚊坐車變兩折真係大癲 / 兩蚊坐車變兩折真係好琴（KAM）。」後續事主表示，「大癲同好kam，出自一個70幾歲嘅老人家囗中，成件事變得更好笑。」

網民爆笑大讚好可愛：「70幾其實可以好後生」

帖文引起網民熱議，不少網民笑言「好可愛！」、「70幾其實可以好後生」、「好可愛，想聽佢哋親口講」、「伯友好可愛」、「老師同學生都好可愛」、「好得意，好好笑，但係媽媽好叻， 70幾歲有好學嘅心好正。」

更有疑似「阿SIR」本人現身留言，「老友，唔係咁大癲掛，都係提咗兩句潮語咋喎，老友記們都好有heart呀！drop notes 仲drop低埋潮語 ！」對此，樓主也回覆感謝導師耐心教導，「多謝你嘅專業，我知道佢老人家上課好開心！衰女無耐性教呀呀呀呀！」

圖片及資料來源：Threads@cddd_yiiii

文：Y