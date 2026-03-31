小紅書博主實測香港「0元睡」？旺角公園/尖沙咀海旁最好瞓？列2點感震驚 網民：不懂有何意義

近年內地來港旅客的消費模式改變，早前更興起一陣「窮遊」風潮，如為節省酒店支出，在快餐店過夜或於郊野公園露營等，務求以最低成本方式遊覽香港。最近，有小紅書博主實測在旺角及尖沙咀尋找可以免費睡覺的地方，包括公園、快餐店、天橋等，最終找到一個地方成功睡到天亮，事後更直言香港治安讓他感到震驚，詳情即看下文。

小紅書博主實測香港「0元睡」！旺角公園／尖沙咀海旁最好瞓？

最近，有小紅書博主以「在香港0元能住到甚麼樣的地方」為題上傳短片，內容是挑戰在香港免費住一晚，條件是「不能求助任何陌生人」及「不能花一分錢」。他先在旺角尋找「可以免費睡覺的地方」，目標是港鐵站及大型商場，惟前者於凌晨時分已經關閉，而商場於關門後禁止進入，直言是「意料之中」。之後，他走到山東街休憩處，在長椅上小睡一會兒之後，形容「睡的是挺舒服」，但由於太多蚊子，決定再換一個地方。

去完洗手間後，他前往深夜開放的連鎖快餐店視察環境，途中經過旺角行人天橋，認為「又寬又大」，或許是個適合過夜的地方，不過他似乎未有選擇停留，繼續前往連鎖快餐店。結果，由於快餐店人潮眾多，而且空氣不流通，坦言「還沒之前那個公園舒服呢」。

拍片挑戰香港街頭露宿 列2點感震驚

最後，博主表示想起有一個地方「又有海景又有風」，而且有不少椅子可供睡覺，說的就是尖沙咀海傍。於是，他由旺角出發步行約30分鐘，在上午5時左右抵達尖沙咀文化中心附近的海旁，在有蓋長廊位置找了一張長椅睡覺，直至天亮後末醒過來。他事後表示，原以為中途會被保安叫醒，豈料完全沒有人騷擾；他又補充，在是次挑戰中觀察到在街上露宿的人「大家都是互不相干的」，認為遺失行李的機會頗低，且認為大家都是「守規矩的」，對香港的治安感到震驚。

網民籲此風不可長：現在不是0元羞恥了？

帖文吸引不少網民留言，有人直言：「唔駛錢都仲咁多要求」、「免費睡覺還挑來挑去」；有人則認為「窮遊」風氣不可長，「開開心心來旅遊，花錢住酒店也這麼難？這個旅程玩得比沒來過還辛苦」、「不懂這種視頻有何意義？去了當地就要遵守當地的規矩，不是去挑戰」、「現在不是0元羞恥了，開始教學了嗎？」，博主回覆時澄清，是次短片僅為拍攝需要，屬於「挑戰」性質，在片中亦有提醒觀眾切勿模仿，又建議旅客來港最好還是住酒店。

此外，有人提出香港旅遊的便宜住宿選擇，如24小時開放的網吧，「我去香港都是住網魚網咖，還不貴」。

來源：小紅書

文：LW