清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山

清明節2026｜清明節是孝子賢孫祭拜先人、盡孝道的傳統節日，香港人俗稱「拜山」或「掃墓」。今年清明節為2026年4月5日（星期日），不少人會與家人前往墓地祭祖。不過，掃墓過程有不少民間習俗及禁忌需要留意，台灣命理師更點名今年4個生肖容易於當天「撞邪」，稍有不慎可能影響運勢或身體健康。本文整理清明節10大習俗禁忌、10類不宜拜山人士及今年4生肖注意事項，出發前務必先看清楚，安心祭祖、平安回家！

清明節2026｜命理師點名4生肖易中招+注意事項

台灣命理專家「小孟老師」分享，2026年清明節有4個生肖磁場較弱

根據台灣命理專家「小孟老師」分享，2026年清明節有4個生肖磁場較弱，容易「撞邪」或沾染不潔之氣，建議特別留意：

屬馬：應盡量前往山邊、溪流邊，避免煞氣。 屬鼠：應避免前往去大樹下或森林覆蓋之地。 屬牛：避免焚燒紙錢之地或極冷之處。 屬兔：避免到無人居住的老宅。

清明節10大禁忌！5時前完成掃墓 禁叫人全名/打麻將

清明節拜山掃墓也有禁忌要遵守，以免犯禁影響自身運勢（示意圖，《全職乖孫》劇照）

清明節是二十四節氣之一，傳統上用來祭祖掃墓、緬懷先人。現代人生活忙碌，不一定非要在正日拜山，清明節前後10天內均可進行祭祀。掃墓宜選擇陽氣較盛的時段，表達對祖先的尊重與孝心。在清明節當日，除了上述4個生肖要多加留意，拜山掃墓也有禁忌要遵守，以免犯禁影響自身運勢。

掃墓時務必遵守以下10大禁忌，以免招惹不潔之氣或影響運勢：

不要隨意進出老宅：民間相傳清明節很多往生靈魂會出沒，因此不要隨意進出老宅 下午5時前完成掃墓：陰陽交替時陰氣較重；宜於早上9時至下午3時之間完成掃墓，因為這是陽氣最重的時刻，在這個時候拜祭不容易「中邪」或「撞鬼」 勿去有祖先牌位的朋友家：清明節會有很多「祖先」回家，若家中有祖先牌位的人，祖靈回家容易跟你擦身而過，體質較弱的人容易感冒生病 掃墓完不宜直接回家：建議先到熱鬧地方轉轉，散去身上陰氣 禁慾、禁打麻將：由於清明節祖靈會回家，家中有祖先牌位的人要避免在家中進行房事、打麻將，以免打擾祖先 掃墓不要拍照、嬉笑：掃墓時盡量不要拍照，容易驚擾周邊亡魂，宜保持莊重肅穆 忌墳前嘆氣、隨意吐痰或大小便：掃墓時切記不要在他人墳前嘆氣，尤其是青壯年的墓園，因青年早逝難免帶怨氣，若於墳前嘆氣有機會因此而纏身 勿踩過墳頭、碰到他人塔位：掃墓時應該盡可能繞過他人墓園，同時不要碰到別人塔位，如果不小心碰到，應立即道歉，以免惹事上身 不可叫人全名：勿於墓地直呼他人姓名，對方容易「被捉弄」而惹事上身，盡可能用小名或綽號來稱呼 勿探望親友：掃墓時，多少都會沾染到一些晦氣，掃完墓不宜直接拜訪親友，容易將晦氣帶給他人

清明節10類人不宜拜山掃墓！

清明節10類人不宜拜山，以免影響磁場及容易生病（《愛回家》劇照）

據台灣命理專家「清水孟國際塔羅小孟老師」分享，以下10類人士不宜拜山，否則容易影響磁場，甚至會導致身體不適或影響運勢。