上環文武廟成「求職勝地」？網民搵工半年拜完即收Offer：要去還神！附參拜步驟

上環文武廟成為「求職勝地」？香港職場市道低迷，裁員潮不斷，不少打工仔面臨失業壓力，求職過程格外艱難。近日，有網民指求職苦等半年無果，於是前往位於上環的文武廟參拜文武二帝後，一星期內竟連收4個「靚仔Offer（取錄通知）」，亦有其他網民分享成功經歷，興奮直呼靈驗：「要去還神！」迅速引起網民熱議，各位有興趣前往參拜的善信，即看下文了解參拜步驟。

上環文武廟成「求職勝地」？網民搵工半年拜完即收Offer：要去還神！

近日有Threads網民分享，稱待業半年搵工無果，形容「啲offer都kam kam地」，前往上環文武廟參拜後，竟在一個星期內連收4個工作錄取通知，而且十分滿意待遇，大讚：「只可以講真係好靈，文武帝唔係同你已讀only，佢直頭細心聆聽！」

另一位網民則表示裸辭歷經2個月，一直找不到合適工作：「呢兩個月好似放假但又冇放到咁，每日都喺度亂諗嘢」，直至她聽聞中環文武廟靈驗，決定前往一試，沒想到拜神後好消息接踵而來，直呼靈驗：「嚟緊去還神先！」

上環文武廟主要供奉誰？

位於香港上環荷李活道文武廟為香港法定古蹟，是香港歷史最悠久的廟宇之一。由文武廟、列聖宮和公所三幢建築物組成。文武廟主要供奉文昌（文帝）及武帝（關帝），文昌帝君主管文運、智慧、學業、考試、事業發展、升職加薪。適合求職、面試、考試或想思緒清晰的人；而關聖帝君主管忠義、財運、貴人運、人脈、生意順利，適合打工仔、銷售或想避小人、求事業穩定的人。善信來文武廟，有的祈求學業猛進、有的祈求事事順景。

善信可以在廟內購買元寶衣紙、一紮細香、三枝長壽香及香油錢，奉上香火誠心祈福。其他供品例如生菜寓意「生財」；圓形的橘子類水果則代表圓滿和順利。

上環文武廟參拜步驟

有興趣前往參拜的善信記得留意以下參拜步驟：

入廟後在自助售賣機或櫃檯向工作人員購買寶燭，包括寶燭$58/份，包括長壽香(大)、雪梨香(細)、爉燭一對及元寶。 燃點香燭，誠心向位於廟中央的文武二帝祈求，報上姓名、住址，可默念事業、求職、面試順利等心願 上香：長壽香插在中間大香爐；蠟燭插在兩邊香爐；每個小香爐分別插一柱雪梨香。 元寶可放在中間祭壇或指定收集箱 如需求籤，可問工作人員領取籤筒，籤文$3/張，可在現場找專人解讀 祈求後可摸文昌筆（求智慧/思緒清晰）或金鹿沾運氣（金鹿不同部位有不同寓意：鹿角求智慧、鹿臉求人緣等，廟內有金箔可買貼） 願望達成記得還神答謝。

上環文武廟

地址：香港島上環荷李活道124至126號

交通：上環地鐵站A2出口步行8分鐘

開放時間: 上午八時正至下午六時正

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來源：Threads