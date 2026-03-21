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李居明-《粵劇特朗普5.0》又來了 向買不到票的觀眾致歉｜李居明大師會客室

生活百科
更新時間：00:05 2026-03-21 HKT
發佈時間：00:05 2026-03-21 HKT

《粵劇特朗普5.0》又來了！首先是向上一次未能買到戲票的觀眾致歉。事實上沙田大會堂5,400張戲飛，在短短一個禮拜內全部售罄，火爆程度讓我喜出望外，看到很多觀眾沒不到戲飛，我很抱歉，這次有機會了，《粵劇特朗普5.0》即將在六月於西九戲曲中心公演，而且今次的演員是歷屆最強陣容，匯集一線老倌，力求帶來最頂級的體驗，上一次沒買到票的朋友，這次千萬別錯過。

徵求跨界青年江青

《粵劇特朗普》的前傳是《虛雲三夢》系列近代史粵劇，其中《粵劇毛澤東》最受大家讚賞和評論。我是以超自然編撰了中國近代史人物，以及他們不為人知的一面。此劇在短期內推出。其中青年江青的角色頗為特別，大家都在期盼跨界藝人來演繹這個角色。《粵劇特朗普》受歡迎，大家都要追看《粵劇毛澤東》了。

今年六月舉辦「新光當代粵劇節」，紀念新光過去12年的粵劇成績，甄選了三套最受歡迎的粵劇。可謂是香港粵劇文化的重要歷史時刻。第一套當然是萬眾期待的《粵劇特朗普5.0》。我應因大家的意見，會對劇本再做調整，希望帶給大家更多驚喜。

很多年輕人看完《粵劇特朗普》之後對我的粵劇有信心，而追看傳統劇目。《金玉觀世音》是以年輕人視角講述觀音成佛、情度韋陀的故事，題材另類。
很多年輕人看完《粵劇特朗普》之後對我的粵劇有信心，而追看傳統劇目。《金玉觀世音》是以年輕人視角講述觀音成佛、情度韋陀的故事，題材另類。
《粵劇特朗普5.0》會應因時事和觀眾意見，對劇本再做調整，希望帶給大家更多驚喜。
《粵劇特朗普5.0》會應因時事和觀眾意見，對劇本再做調整，希望帶給大家更多驚喜。

兩套經典傳統粵劇

第二套我甄選了新光最值得紀念的傳統戲目，蓋鳴暉主演的《蝶海情僧》。此劇成績驕人，是首個粵劇劇本改編成京劇和越劇，與國家級演員同台演出，於北京國家大劇院作「三劇三地聯演」的歷史性演出。又全劇翻譯成日文字幕於日本演出，受日本觀眾熱愛，又赴新加坡、澳門公演。此劇打破了年輕觀眾傳統粵劇的刻板印象，吸引老中青三代觀眾走進劇場。很多年輕人看完《粵劇特朗普》之後對我的粵劇有信心，而追看傳統劇目。

第三套是《金玉觀世音》，新光曾資助「油麻地新秀計劃」首兩年的費用，培養的年輕一代新秀在香港劇壇脫穎而出。其中我非常欣賞藍天佑和鄭雅琪唱做念打俱佳。這部戲是以年輕人視角講述觀音成佛、情度韋陀的故事，題材另類，不僅吸引出家人前來觀看，更帶動大批年輕人欣賞粵劇，推動「粵劇新浪潮」。

娛樂與文學性兼備

「當代粵劇團」粵劇之所以受歡迎，是我甄選了粵劇中最好聽曲目，又邀請到老倌個個都是唱家班，能唱得出神入化，觀眾聽出耳油。這是「當代粵劇團」最大的殊勝，也是我本人的要求。特別在西九戲曲中心音響殊勝，有20位樂師現場拍和，非常震撼。鑼鼓聲屬金，等如化洩了五黃二黑，人能醒神，帶來精神加持。同時，我在劇中融入佛法與人生哲理，兼具娛樂性，全程無悶場。粵劇是一種文學藝術的升華。

本次粵劇節《粵劇特朗普5.0》演三場，《蝶海情僧》《金玉觀世音》各演兩場，不少觀眾計劃全套購票。四月正式預售，六月相聚西九！

 

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