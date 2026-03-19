公務員「鐵飯碗」不再？ 連登仔列4點嘆「做公務員好慘」 網民反駁：大把人搶住做

公務員向來被認為是「鐵飯碗」，人工好、福利高，而且環境相對穩定，對不少人來說是「筍工」！不過，隨著社會環境及就業情況不斷改變，「鐵飯碗」的優勢是否已經不復存在？早前，有網民於網上討論區發起討論，指出在公務員新入職制度下，部分原有優勢已經消失，並列出4大原因令就職者卻步，惟有網民到即留言反駛：「大把人搶住做」。詳情即看下文！

公務員「鐵飯碗」不再？ 連登仔列4點嘆「做公務員好慘」

港人一向將公務員當成「鐵飯碗」，因在昔日的公務員編制中，是「人工好、福利高」的代表，而且有長俸保障退休後的生活，而且職場相對穩定，變動較少。然而，早前有網民於網上討論區以「我發覺而家先黎做公務員真係好慘」為題發文，表示現時當公務員已今非昔比，並列出4大原因令求職者卻步，指如有人認為當公務員是「舒服嘅」，應是年資較高的一群。

1. 無長糧

不少人認為香港公務員有「長糧」（長俸），享有無憂退休生活。不過，「長糧」實為舊制福利，只有於2000年6月1日前入職的公務員，才可每月領取退休金至離世。有網民直言年輕一輩甚至不知道甚麼是「長糧」，「乜野（嘢）長糧已經冇曬」、「我親戚舊制公務員，到依家仲出緊糧」。

與此同時，有網民提出長糧不算是福利之一，「長糧算係福利咩？佢只係將份退休金扣起一部份嚟每個月俾返你就當係長糧，但呢份長糧係要納稅架喎」。

2. 福利減少

樓主表示，當公務員「真係早做早享受」，指目前港府面臨財政壓力，「福利只會更加少」，除了輪候公屋的時間愈來愈長，年假亦比舊制公務員少，「2000年前入職就真係好著數，有長糧又有勁多假放」，「舊制40日，新制14日已經冇得比」。

3. 薪酬加幅

有網民認為公務員的薪金加幅追不上私人市場，每年薪金「跳point（薪點）」存在不明朗因素，「冇bonus，cut跳point，其實淨係影響新入職果啲，越大粒越冇影響」，而且設有三年試用期，形容「真係唔容易捱」。

4. 工作環境生態欠佳

有網民指出現時公務員的工作環境較以前受到更多規限，而且市民對公共服務要求提升，新入職公務員亦需要完成宣誓及培訓等，「大把野（嘢）比（俾）你做，比（俾）你搞」。

不過，有不少網民則認為，當公務員仍然比任職私人市場優勝，「ACO（助理文書主任）十年都三萬（月薪），PC（警員）入職又係」、「人工就係福利」，直言「依然大把人搶住做」，每年入職的競爭仍相當激烈。

公務員6大附帶福利

根據公務員事務局網頁顯示，薪酬方面，政府一直沿用公務員薪酬政策，以公務員團隊中比例最多的ACO（助理文書主任）為例，薪酬為總薪級表（MPS）中，第3點至第15點計算，由2025年4月1日起，月薪範圍為港幣17,200元至35,080元。

福利方面，「公務員可享有多項附帶福利」，而福利則視乎職級、服務年資、聘用條款及其他規例而定，包括假期、醫療及牙科福利、教育津貼、房屋福利、旅費及退休福利。

1. 假期：

公務員類別 每年假期日數(按工作日計算) 可累積的最多日數 總薪級表第14點或以上 18或22日 36或66日 （較高的假期賺取率及累積限額適用於服務滿十年的人員） 總薪級表第14點以下或第一標準薪級 14或18日 28或54日

2. 醫療及牙科福利：

公務員及合資格人士除須支付《公務員事務規例》規定的住院費及假牙和口腔裝置這連結會以新視窗打開。費用外，可免費享用衞生署或醫院管理局(醫管局)提供的醫療及牙科診治服務。

3. 教育津貼：

符合資格的公務員，可申領內地及本地教育津貼與海外教育津貼，讓子女在認可學校或學院接受全時間教育。

4. 房屋福利：

2000年6月1日或之後獲發聘書人員的房屋福利，包括

非實報實銷現金津貼計劃

公務員公共房屋配額

5. 旅費：

合資格公務員可獲得不同種類的旅費及相關福利，包括度假旅費及學生旅費。

6. 退休福利：

2000年6月1日或以後受聘的人員，會按其受聘條款獲《強制性公積金計劃條例》下的強積金供款(在《強制性公積金計劃條例》下獲豁免的人員除外)或公務員公積金計劃的福利。在2000年6月1日前按可享退休金條款受聘的公務員退休時，可按所屬退休金計劃獲發退休金。

文：TF

資料及圖片來源：LIHKG、公務員事務局、星島圖片庫