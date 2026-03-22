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長者專享寬頻優惠！月費低至$88 送免費電話+貼心管家/手機支援服務

生活百科
更新時間：09:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-22 HKT

長者寬頻服務優惠｜網上行 netvigator 近日特別針對銀髮族的需求，貼心推出了「智Smart 樂齡爸媽寬頻服務計劃」，旨在讓長者們輕鬆享受數碼生活。此計劃現提供極具吸引力的優惠，指定屋苑的65歲或以上長者，即可以低至$88的月費享用500M家居寬頻，並附送一系列總值超過$1000的額外禮遇，性價比極高！

網上行長者寬頻優惠 免費送 「大管家」家居支援

網上行 netvigator 推出專為長者而設的「智Smart 樂齡爸媽寬頻服務計劃」。
網上行 netvigator 推出專為長者而設的「智Smart 樂齡爸媽寬頻服務計劃」。

此優惠計劃的一大亮點，是包含了網上行 netvigator 提供的「大管家」服務。這項原價月費$80的增值服務，猶如一位全天候的數位與家居生活助理，能一站式解決長者在日常生活中可能遇到的各種疑難。服務範疇廣泛，從手機操作到家居維修，再到旅遊規劃，全面覆蓋現代生活的各個層面，讓長者們不僅能享受流暢網絡，更能獲得實質的生活支援，倍感安心。

「大管家」的核心服務主要分為五大類：

  • 全面手機支援：協助長者進行新舊手機的資料轉移，更換手機螢幕保護貼，並開辦手機應用程式教學課程，讓他們輕鬆掌握智能手機的使用技巧。

  • 家居寬頻支援：提供專業的家居網絡諮詢，分析網絡速度問題並給予改善建議，確保家中每位成員都能享受最佳上網體驗。

  • 24小時家居支援：提供第三方服務供應商資訊，協助處理如開鎖、通渠、冷氣機清洗、除蟲等家居緊急或日常維修清潔需求。

  • 旅遊計劃支援：為計劃出遊的長者提供旅遊資訊，並協助設定旅遊時需要用到的電子支付App及手機漫遊服務，令旅程更順暢無憂。

  • 「智關心」語音提示：一項結合AI人工智能的創新服務，可根據長者的設定，在指定時間致電其家居電話，以語音提醒待辦事項，確保不會錯過任何重要約會或任務。

 

網上行長者寬頻優惠 

  • 計劃名稱：智Smart 樂齡爸媽寬頻服務計劃

  • 申請資格：65歲或以上長者

  • 優惠月費：$88 (500M 寬頻)

  • 適用地區：指定公共屋邨及私人屋苑

  • 計劃內容

    • 500M 家居寬頻服務

    • 豁免安裝費 (價值高達$680)

    • 免費獲贈 HKT 家居電話服務 (原價月費$128)

    • 免費享用 HKT「大管家」服務 (原價月費$80)

    • 免費獲贈 Panasonic KX-TS500MX 有線電話一部 (建議零售價$130)

  • 條款及細則

    • 優惠受條款及細則約束。

    • 「大管家」服務中的家居支援項目由第三方服務供應者提供。

    • 「智關心」語音提示服務需透過AI人工智能播放。

    • 詳情請向網上行 Netvigator 查詢。

 

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