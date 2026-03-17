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清明節北上掃墓來回直通巴低至$120起！ 港島/九龍直到大鵬灣華僑墓園 市區多個上車點

生活百科
更新時間：17:20 2026-03-17 HKT
發佈時間：17:20 2026-03-17 HKT

每年清明節期間，不少市民會北上掃墓祭祖。為便利北上市民，跨境巴士營運商「中旅巴士」「環島中港通」分別推出清明節跨境掃墓專線，由港九市區直達大鵬灣華僑墓園，免卻轉車煩惱，票價低至$120起，即看下文了解詳情！

中旅巴士「港島直達大鵬灣」專線 港島3個上車站

中旅巴士推出「港島直達大鵬灣」專線，提供港島點對點直達服務，票價由$180起。
中旅巴士推出「港島直達大鵬灣」專線，提供港島點對點直達服務，票價由$180起。

中旅巴士推出「港島直達大鵬灣」專線，提供港島點對點直達服務，票價視發車日期而定，由$180起。去程於上午8時30分從北角出發，途經灣仔及上環上車後，直達蓮塘口岸，再前往大鵬灣墓園；回程於下午2時從大鵬灣墓園停車場出發，並依次於上環、灣仔及北角下車。

中旅巴士「港島直達大鵬灣」專線 

  • 服務日期：3月22日、29日、4月4日、5日（清明節當日）及12日
  • 去程上車點：北角、灣仔、上環
  • 回程下車點：上環、灣仔、北角
  • 票價：3月22日、29日及4月12日為$180；4月4日及5日為$200（大小同價，港幣及人民幣同價）

環島中港通「清明跨境掃墓專線」 市區多個上車站

環島中港通則推出九龍「清明跨境掃墓專線」，主要服務九龍及部分新界地區，於2026年3月7日至4月26日期間，逢星期六、日及公眾假期提供服務，票價由$120起。
環島中港通則推出九龍「清明跨境掃墓專線」，主要服務九龍及部分新界地區，於2026年3月7日至4月26日期間，逢星期六、日及公眾假期提供服務，票價由$120起。

環島中港通則推出九龍「清明跨境掃墓專線」，主要服務九龍及部分新界地區，於3月7日至4月26日期間，逢星期六、日及公眾假期提供服務，票價視發車日期而定，低至$120起。去程首站於上午8時05分從油塘大本型出發，其後途經多個上車點，包括觀塘凱匯、牛頭角、啟德Airside、黃大仙、太子站和九龍塘等；回程於下午1時從墓園出發，途經多個下車點返回市區。

環島中港通「清明跨境掃墓專線」

  • 服務日期：3月7日 至 4月26日（逢星期六、日及公眾假期，共16天）
  • 去程上車點：油塘大本型、觀塘凱匯、牛頭角福淘街、Airside、健明邨、新都城、黃大仙、柯士甸跨境巴士總站、太子 D 出口、荃灣德海街、九龍塘
  • 回程落車點：黃大仙中心、九龍灣港鐵站、觀塘馬蹄徑、油塘大本型、九龍塘港鐵站、旺角朗豪坊、油麻地、佐敦、尖沙咀中港城、荃灣千色店、如心廣場
  • 票價：$120、$140、$160、$180（視發車日期而定）
  • 查詢電話：(852) 2979 8778 或 (86) 4008 822 322
  • 詳情：請按此
  • 購票：請按此 

圖片及資料來源：中旅巴士環島中港通

文：Y

延伸閱讀：八達通坐直通巴優惠｜車費即減高達$13！ 跨境全日通灣仔／旺角來往深圳皇崗口岸路線適用！
 

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