淘寶/拼多多網購床品「四件套」藏致癌危機？ 央視踢爆甲醛超標+有毒染料殘留 附關鍵4招選購貼士

內地網購平台近年積極拓展香港市場，推出一系列優惠措施吸引本地消費者，加上內地物價較低，吸引不少市民購入各種生活用品。不過，這些貨品質素普遍參差，更可能構成健康風險？去年央視調查揭發，部分内地網購平台售賣的床品「四件套」是以垃圾布、黑心棉等劣質布料製成，不但甲醛超標，更有有毒染料殘留，長期接觸有機會影響健康，甚至有致癌風險，即看下文了解詳情。

網購床品「四件套」藏致癌危機？ 央視記者揭發「高端床品」真面目

據《央視新聞》報道，部分網購平台或直播間售賣的「高端床品」，其實只是以劣質布料製成。央視記者走訪網購平台直播間，發現直播主聲稱的「100支長絨棉」、「匹馬棉（頂級超長纖維棉）」都並不屬實，實際上只是引流技巧，以提高銷量，「就算不是真的匹馬棉，也能通過模糊表述蒙混過關。」

而根據《國家紡織產品基本安全技術規範》，「A類母嬰安全標準」是規範定義的最高安全等級，專為36個月及以下嬰幼兒設計。惟經央視記者暗訪發現，不少黑心商家會造假，自製假A類標籤，即使是垃圾布、黑心棉，也可以貼上「A類」標籤扮作「高端布料」；更有輔料商展示如何製作帶QR code的假檢測報告，其中外觀細節做得極逼真，普通買家幾乎看不出破綻。

黑心床品「四件套」甲醛超標 有毒染料殘留引健康風險

這些劣質床品「四件套」不僅虛假宣傳，嚴重更會危害身體健康：

1. 甲醛超標

床單在印染後的整理過程中，需要使用甲醛樹脂來固色、防皺和提升手感。劣質床品工藝粗糙，較易殘留過量甲醛，長期接觸或吸入超標甲醛，很可能導致皮膚敏感、呼吸道刺激，甚至增加鼻咽癌等風險。

2. pH值過鹼

紡織品 pH 值必須控制在國家標準的安全範圍內，通常要求在 4.0至9.0之間，以維護皮膚的弱酸性環境。惟部分產品為節省成本，會跳過充分水洗與中和，導致pH值偏高，破壞皮膚弱酸保護層，引起瘙癢、敏感，降低抗菌能力。

3. 有毒染料殘留

廉價床單通常使用低成本的非環保染料，導致色牢度差，易褪色、掉色。且部分低價染料可能含有致癌偶氮染料（可釋放芳香胺），與人體汗液或皮膚接觸後，長期或有致癌風險。

選購床上用品4大貼士

央視提醒消費者在選購床上用品時應保持理性，並重點關注4點：

產品標示與售價是否合理：百支以上以及高級材質的床上用品，如長絨棉、真絲等成本高昂，如果價錢明顯低於市價，極度有可能是虛假標示，切記「一分錢一分貨」，要提高警惕，不要貪平。 勿單輕信產品標籤或報告：商家有機會偽造合格證、A類標簽，甚至檢測報告，建議優先向來源清楚、有信譽的品牌或商戶購買。 審慎看待直播宣傳：「限時特價」、「直播福利」只是常見的銷售話術，不等於產品真實品質，要冷靜、謹慎看待直播宣傳。 仔細查看材質及成分說明：特別留意產品有沒有列明材質比例，或有否以模糊字眼描述，若商家聲稱是新型材質或以特別名稱作推銷，如「木棉皺皺紗」、「全棉磨毛」，就要小心可能混入其他纖維材料。

圖片及資料來源：央視新聞

文：Y