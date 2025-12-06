淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士

近年內地電商積極進軍香港市場，憑藉「一件包郵」等優惠吸引不少港人惠顧，入手平價服飾、廚具及小家電。不過，部分網售服飾以往曾被發現染料致癌物超標達27倍，或有機會含有甲醛及塑化劑等，長期接觸有機會影響健康，買新衫之前記得要多加留意！

淘寶/拼多多網購衣物要小心！央視揭染料含一級致癌物

據《央視新聞》報道，早前國家市場監督管理總局抽檢網購平台出售的服裝時，有女裝被檢出一種名為「聯苯胺」的致癌芳香胺染料，含量實測高達540mg/kg，而標準要求含量為低於20mg/kg，即該批次產品超標27倍，代表其致癌染料濃度偏高，有機會為人體健康帶來安全風險。

芳香胺染料被世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物。化學博士K Kwong早前亦曾發文解釋，指出部分劣質產品使用不安全的偶氮染料，由於偶氮染料是油溶性，可以經皮膚吸入身體，當偶氮染料進入身體後會變成苯胺或芳香胺，而「聯苯胺」就是其中之一，長期接觸有機會引致膀胱癌，現時部分西方國家已停止生產有關染料。

除了芳香胺染料，《消費者月刊》亦曾指出，甲醛具有防腐功效，有助避免棉、麻等天然布料在製作過程中受環境影響變壞，而紡織品中亦可能加添有甲醛成分的化學物質。穿著含有過量甲醛的衣物，甲醛會慢愎釋放，長時間吸入有機會出現頭痛、咳嗽等；如衣物長期接觸皮膚，有可能引致敏感或皮疹。

專家籲勿買無牌衣物 消委會3招選購貼士

消費者在選購衣物時，化學博士K Kwong建議不要購入沒有牌子的平價貨品，如低至數元、顏色鮮艷的衫褲鞋襪，「上面啲染料同甲醛，分分鐘多到你唔信」。除此之外，如衣物吊牌未有列出符合《國家紡織品基本安全技術規範》的分類及合格證，亦應盡量避免購買。

而在選購兒童服飾方面，消費者委員會亦建議可留意以下3點：

宜選購清楚標示成分及洗濯標籤的衣物，檢查衣物附件如拉鏈、鈕扣等裝飾的穩固程度、接縫平整度等以防弄傷兒童幼嫩皮膚或有小件脫落導致窒息的 危險 聞聞衣服是否有不明或刺鼻氣味 不要急不及待穿新衣，甲醛易溶於水，買新衣後宜洗濯後才穿

來源：中視新聞、消費者委員會

文：LW