港人賀朋友啟德居屋入伙食餃子烏冬 怒轟被要求夾$XX「買餸錢」惹熱議 網民反諷：唔肯夾錢仲Kam

港人期望「上車」置業，抽居屋是渠道之一，可以低於市價的樓價置業實屬難得，新居入伙可喜可賀。近日，1名港人到朋友的啟德居屋作客，慶祝對方「抽到居屋」，席間未有「嗌外賣」，只吃屋主自煮的餃子烏冬。樓主其後怒轟竟被屋主要求「夾返買餸錢」，反問「朋友係貪婪定係kam？」。帖文惹來網民熱議，更反諷樓主「唔肯夾錢仲kam」，詳情即看下文！

港人慶友人居屋入伙 怒轟食屋主自煮餃子烏冬被要求夾「買餸錢」

因居屋售價比市價低，故吸引不少港人期望抽居屋「上車」置業，「抽中居屋」機率如中六合彩。1名港人於社交平台發文，指近日為慶祝友人啟德居屋入伙，因而到對方新屋作客，「成班frd（朋友）上嚟，話嗌外賣又話唔好晒錢，話煮俾我地（哋）食」，最終樓主品嚐到的是餃子烏冬。

樓主表示吃餃子烏冬「都算」，竟於聚會翌日被要求「夾返買餸錢」。從帖文中的截圖顯示，屋主經WhatsApp要求付款，「尋日餐飯，payme返？$20一位，thx」。樓主在文中反問，「呢d（啲）朋友係貪婪，定係kam ？定儲錢供你間啟德居屋」，更3次在文中表示「我真係祝你一世住居屋！」

網民反指樓主計較 「廿蚊都擺上嚟博流量」

樓主的帖文引來網民熱議，不少人都反諷樓主太過計較，「廿蚊都咁計較仲kam」、「廿蚊都擺上嚟博流量」、「你廿蚊就掟佢出公海公審」。有網民亦有追問樓主有關到朋友新居作客的禮儀，「係咪你哋兩手fing fing上去乜都冇買」、「你地（哋）上去有無買野（嘢）上去？例如入伙禮物/生果/利是之類」。不少人對於樓主的「我真係祝你一世住居屋」打趣表示：「真祝福嚟！」

文：TF

資料及圖片來源：threads



————

