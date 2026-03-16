Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人賀朋友啟德居屋入伙食餃子烏冬 怒轟被要求夾$XX「買餸錢」惹熱議 網民反諷：唔肯夾錢仲Kam

生活百科
更新時間：14:37 2026-03-16 HKT
發佈時間：14:37 2026-03-16 HKT

港人期望「上車」置業，抽居屋是渠道之一，可以低於市價的樓價置業實屬難得，新居入伙可喜可賀。近日，1名港人到朋友的啟德居屋作客，慶祝對方「抽到居屋」，席間未有「嗌外賣」，只吃屋主自煮的餃子烏冬。樓主其後怒轟竟被屋主要求「夾返買餸錢」，反問「朋友係貪婪定係kam？」。帖文惹來網民熱議，更反諷樓主「唔肯夾錢仲kam」，詳情即看下文！

港人慶友人居屋入伙 怒轟食屋主自煮餃子烏冬被要求夾「買餸錢」

因居屋售價比市價低，故吸引不少港人期望抽居屋「上車」置業，「抽中居屋」機率如中六合彩。1名港人於社交平台發文，指近日為慶祝友人啟德居屋入伙，因而到對方新屋作客，「成班frd（朋友）上嚟，話嗌外賣又話唔好晒錢，話煮俾我地（哋）食」，最終樓主品嚐到的是餃子烏冬。

樓主表示吃餃子烏冬「都算」，竟於聚會翌日被要求「夾返買餸錢」。從帖文中的截圖顯示，屋主經WhatsApp要求付款，「尋日餐飯，payme返？$20一位，thx」。樓主在文中反問，「呢d（啲）朋友係貪婪，定係kam ？定儲錢供你間啟德居屋」，更3次在文中表示「我真係祝你一世住居屋！」

網民反指樓主計較 「廿蚊都擺上嚟博流量」

樓主的帖文引來網民熱議，不少人都反諷樓主太過計較，「廿蚊都咁計較仲kam」、「廿蚊都擺上嚟博流量」、「你廿蚊就掟佢出公海公審」。有網民亦有追問樓主有關到朋友新居作客的禮儀，「係咪你哋兩手fing fing上去乜都冇買」、「你地（哋）上去有無買野（嘢）上去？例如入伙禮物/生果/利是之類」。不少人對於樓主的「我真係祝你一世住居屋」打趣表示：「真祝福嚟！」

文：TF
資料及圖片來源：threads

延伸閱讀：港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩


————
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
22小時前
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
00:30
九龍灣私家車剷行人路釀9傷 女乘客抛出車外昏迷 75歲男司機涉危駕被捕
突發
26分鐘前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
2026-03-15 15:31 HKT
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
01:23
消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨
社會
6小時前
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-15 12:59 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
22小時前
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
跌八達通慘遭盜用 兩日狂嘟9次汽水機 網民憑一交易鎖定賊人消費地點兼身份｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
氫能週五月登場 署長：香港要做「示範基地」連通內地與國際 推安全監管、綠氫認證與產業落地
社會資訊
8小時前
伊朗局勢 | 特朗普：或推遲與習近平峰會 警告北約盟國要協助打通霍峽
01:22
伊朗局勢 | 特朗普指盼中方協助開放霍爾木茲海峽 外交部：再次呼籲各方立即停火
大國外交
7小時前
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
6小時前