冰島驚現香港Tempo紙巾？網民發文「邊個香港人漏低咗」 失主留言相認「事後補救」被讚真男人
更新時間：15:51 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:51 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:51 2026-03-13 HKT
Tempo紙巾是香港人的必備品，不少市民出國旅行時都會帶幾包備用，甚至有外國人專程來港大量購買作為手信。近日，有網民在冰島旅遊時，竟在熱門景點附近發現一包經典版的Tempo紙巾，遂發文問「邊個香港人漏低咗？」帖文引起網民熱議，失主更在留言區現身相認，指已做1事補救，被其他網民大讚「真男人！」，即看下文了解詳情！
冰島驚現香港Tempo紙巾？網民發文「邊個香港人漏低咗」
近日，有網民在Threads上發文，指在冰島人氣旅游景點「Námafjall Hverir 火山地熱谷」，意外看見地上有包經典的藍白包裝Tempo紙巾，猜測有港人意外遺下紙巾膠袋，遂發文問「邊個香港人喺冰島漏低咗Tempo？」帖文一出，隨即引起網民熱議，有網民笑言「自己個香港身份證都咁唔小心」、「香港人相認暗號」、「亂拋垃圾罰款3000」、「Tempo 真係無得賴，一定係香港人」、「一睇Tempo就知係香港人無誤。」
失主現身留言相認 做1事補救被讚真男人
失主竟然現身回覆，更解釋當時因風太大，意外吹走未能拾回，「真係我㗎！是咪米湖？喺衫袋拎手套果陣吹走咗執唔返。」失主不僅承認失誤，決定為自己「亂拋垃圾」事後補救，主動捐款1000瑞典克朗（$833）予當地維克鎮（Vík）的標誌性地標——維克教堂（Víkurkirkja），捐款將專門用於維護和保護這座歷史建築。此舉獲一眾網民大讚：「真男人」、「有找數 respect」、「真男人，尊重」、「找數真漢子！」
圖片及資料來源：Threads@yipyimkei
文：Y
延伸閱讀：朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
2026-03-12 14:48 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT