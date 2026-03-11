朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途

朗豪坊美食廣場扶手電梯突消失？最近，有港人前往旺角朗豪坊時，發現位於4樓美食廣場連接3樓的扶手電梯「消失」，稱事隔一段時間未有行入商場的美食廣場，「耐到條電梯都拆咗都唔知」，不少網民對此亦大感驚訝，「我尋日行過都以為自己記憶有問題，明明有條電梯」、「真係唔講唔覺」。原來，該扶手電梯早於2023年已經拆除，並改成一用途，即睇詳情！

朗豪坊美食廣場扶手電梯「消失」？港人震驚：以為自己記憶有問題…

日前有網民在社交平台發文，稱事隔一段長時間再到訪位於朗豪坊4樓的美食廣場，發現該處連接3樓的扶手電梯已被拆除，直言「只可以講我真係好耐冇行過入嚟朗豪坊food court，耐到條電梯都拆咗都唔知」。從上載的照片顯示，樓主身處朗豪坊4樓，而原本連接3樓的扶手電梯位置，現已改成中空設計。

網民：「喺樓上返工都唔覺！」 揭拆除近3年並改作1用途

帖文一出，隨即吸引網民回應，不少人表示與樓主一樣未有察覺扶手電梯「消失」，「係咩？有咩？拆左咩？我係呢到樓上返工，都唔覺喎」、「好耐無行過來呢邊，多數上長電梯嗰邊，真係唔講唔覺」；有人更笑言以為是自己記錯，「我尋日行過都以為自己記憶有問題，明明有條電梯」、「我都覺得奇怪，冇理由電梯位差咁遠，同埋呢個位有防火閘咁奇怪」。

後來，有專門提供本地商場資訊的專頁解答網民的疑問。原來，旺角朗豪坊連接4樓美食廣場的扶手電梯早於2023年已經拆除，並於同年11月重新開放，4樓的位置為中空空間，而3樓原扶手電梯位置則改為臨時舖位，用以增加商場租金收入。對於商場拆除扶手電梯，有網民指出不便，「原本有呢條電梯就唔使行出去嗰兩條同人迫，而家要被迫出去搭」。

來源：Threads