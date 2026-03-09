港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...

輕鐵大部分車站採開放式月台，乘客上落車繳付車費全賴自律，惟此設計亦為逃票者提供可乘之機。昨日（8日），有網民分享港鐵職員在輕鐵車廂內突擊查票，並當場查獲多名未繳付車費的乘客。事件引發網民熱議，不少人支持港鐵加強執法，以打擊逃票歪風。

港鐵職員突擊輕鐵查票 網民：一查全部瀨晒嘢！

突擊查票 逃票者斷正

昨日（8日），有網民在Facebook群組上發布一張照片，圖中可見三名身穿黃色制服的港鐵職員，正手持流動查票機在輕鐵車廂內執勤，要求車廂內的乘客逐一出示八達通查票。帖文形容職員的突擊檢查，讓不少逃票乘客當場被查獲，「一查全部都瀨晒嘢」。

網民撐加強執法 促請提高罰款

不少網民對於港鐵的執法行動表示支持，認為此舉「對其他人公平」。有人更留言分享，曾見過「一家大細6口」集體逃票，亦有網民指出「勁多趁人多混水摸魚」，認為逃票行為源於「常心存僥倖，貪小便宜，搏大霧唔拍卡上車」。

大部分網民建議港鐵加強執法，直言「要對付啲唔守法，應該查密啲」，甚至有意見認為現時的罰則過輕，未能有效反映執法成本，「個懲罰金額要加啦，請人捉呢啲嘅成本，唔加罰款追唔番條數」。

逃票罰款$370 拒交最高可罰$5000

根據《港鐵附例》規定，任何在輕鐵範圍內逃票的乘客，不論年齡，均需繳納港幣370元的罰款。若乘客無法當場支付，則必須在指定的輕鐵客務中心辦理繳款手續。倘若乘客拒絕合作，港鐵將保留採取法律行動的權利，屆時不僅可能面臨最高達港幣5,000元的罰款，還有機會被檢控。

圖片來源：車cam L（香港群組）