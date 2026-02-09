Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵查票員月薪可達$22.7k！中學學歷即可申請 新入職即獲$1.2萬獎金 另設3大津貼+2大花紅

生活百科
更新時間：16:47 2026-02-09 HKT
發佈時間：16:47 2026-02-09 HKT

在就業市場上，具備穩定收入及良好福利的職位向來備受求職者青睞。近日，香港鐵路有限公司（港鐵）正公開招聘「顧客服務及收益保護主任」，該職位無需大學學歷，預計平均月入可達港幣$22,700，並設有多項津貼及豐厚獎金。

中學學歷筍工推介！港鐵查票員月薪可達$22.7k $1.2萬新入職獎金 

中學學歷筍工推介！港鐵查票員月薪可達$22.7k $1.2萬新入職獎金 
中學學歷筍工推介！港鐵查票員月薪可達$22.7k $1.2萬新入職獎金 

港鐵顧客服務及收益保護主任 中學學歷即可申請

港鐵最新發布的招聘資料，此全職職位的名稱為「顧客服務及收益保護主任」，主要職務是在鐵路處所執行查票工作，並協助乘客正確使用站內設施及票務系統。同時，主任需執行《香港鐵路附例》及採取適當行動處理逃票及違反附例人士，以維持車站秩序。

此外，職責範圍亦包括在車務事故期間提供支援、協助人流管制，以及在節日或特別活動時為乘客提供資訊。應徵者只要完成香港中學文憑並考獲五科第2級或以上成績，或具備同等學歷，並擁有良好溝通技巧及以客為本的服務態度即可申請。

3大津貼+2大花紅 每年出13個月糧

該職位最具吸引力之處在於薪酬待遇，港鐵稱受聘者平均月入可達港幣$22,700，更包括輪班工作相關津貼、制服津貼及惡劣天氣情況下當值額外津貼。而獎金及花紅方面，新人入職獎金可享港幣$12,000、俗稱「第13個月薪金」的年度性花紅及年度酌情特別獎金。

港鐵「顧客服務及收益保護主任（26000011）」申請詳情

  • 申請辦法：請經由此處遞交網上申請，或將履歷（註明申請之職位及編號）郵寄至香港郵政總局信箱9916號港鐵公司人力資源管理部收。
  • 主要地點：香港
  • 職位類型：全職
  • 張貼日期：5/1/2026
  • 截止申請日期：30/6/2026, 10:59pm 

資料來源：mtr

同場加映：港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT