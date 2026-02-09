港鐵查票員月薪可達$22.7k！中學學歷即可申請 新入職即獲$1.2萬獎金 另設3大津貼+2大花紅

在就業市場上，具備穩定收入及良好福利的職位向來備受求職者青睞。近日，香港鐵路有限公司（港鐵）正公開招聘「顧客服務及收益保護主任」，該職位無需大學學歷，預計平均月入可達港幣$22,700，並設有多項津貼及豐厚獎金。

中學學歷筍工推介！港鐵查票員月薪可達$22.7k $1.2萬新入職獎金

港鐵顧客服務及收益保護主任 中學學歷即可申請

港鐵最新發布的招聘資料，此全職職位的名稱為「顧客服務及收益保護主任」，主要職務是在鐵路處所執行查票工作，並協助乘客正確使用站內設施及票務系統。同時，主任需執行《香港鐵路附例》及採取適當行動處理逃票及違反附例人士，以維持車站秩序。

此外，職責範圍亦包括在車務事故期間提供支援、協助人流管制，以及在節日或特別活動時為乘客提供資訊。應徵者只要完成香港中學文憑並考獲五科第2級或以上成績，或具備同等學歷，並擁有良好溝通技巧及以客為本的服務態度即可申請。

3大津貼+2大花紅 每年出13個月糧

該職位最具吸引力之處在於薪酬待遇，港鐵稱受聘者平均月入可達港幣$22,700，更包括輪班工作相關津貼、制服津貼及惡劣天氣情況下當值額外津貼。而獎金及花紅方面，新人入職獎金可享港幣$12,000、俗稱「第13個月薪金」的年度性花紅及年度酌情特別獎金。

港鐵「顧客服務及收益保護主任（26000011）」申請詳情

資料來源：mtr