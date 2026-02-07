Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用

生活百科
更新時間：14:30 2026-02-07 HKT
發佈時間：14:30 2026-02-07 HKT

相信不少人試過外出時臨時需要列印或影印文件，但在街頭往往難以尋到相關服務。近日，有港人驚喜發現原來港鐵站一設施附有免費列印、影印及沖印服務，「見到係港鐵站有得免費Print嘢，有冇人試過？」後來獲網民回覆指，原來該設施是中國工商銀行（亞洲）的遠程櫃員機（VTM），同時附設免費打印服務，除了銀行客戶可，非客戶亦可免費使用服務，即睇詳情！

港鐵站隱藏版免費列印服務！影印文件/沖印照片都得

日前，有港人在社交平台Threads發文，指在港鐵站意外發現有免費列印服務：「見到係港鐵站有得免費Print嘢，有冇人試過？」隨即吸引不少網民留言回覆，指出該服務其實是來自中國工商銀行（亞洲）的遠程櫃員機（VTM）。據銀行的官方網頁介紹，香港及內地的新客戶毋須提前預約，即可透過設於12個港鐵站的遠程櫃員機開立帳戶、註冊網上銀行及即時領取借記卡，同時附設有免費打印、影印及沖印服務。

有網民及銀行客戶分享用後心得，「南昌站、東涌站閘外嘅舖位，大圍站就閘內嘅舖位有。試過去印相，我係客戶，入返我電話號碼收SMS驗證碼就得，相紙係啞面，效果免費嚟講算唔錯」、「這是工銀亞洲的自助開戶機，內地人香港人都能開戶，旁邊的打印機是免費用的。全港現在有十幾間，可以在他們官網查分行網址篩選『VTM』查到。」

覆蓋全港逾10個港鐵站 做齊3步驟免費用

事實上，除了銀行客戶，非客戶只需完成以下步驟，同樣可享有限額度的免費打印服務。

工銀亞洲港鐵站免費打印服務教學：

  1. 下載中國工商銀行（亞洲）「工銀亞洲」手機應用程式
  2. 在頁面上方的「搜尋功能」輸入「港鐵便民服務」
  3. 根據設備畫面的指示，展示二維碼即可免費打印服務

中國工商銀行（亞洲）的遠程櫃員機位置：

  • 新界落馬洲港鐵站3樓票務大堂311號（閘內）
  • 新界羅湖港鐵站LOW K5舖（閘外）
  • 新界火炭港鐵站4號舖（閘外）
  • 新界東涌港鐵站2號舖（閘外）
  • 新界大圍港鐵站19號舖（閘內）
  • 新界葵芳港鐵站Minibank舖（閘外）
  • 新界白石角香港科學園1期1E大樓1樓S107A號舖
  • 九龍南昌港鐵站9號舖（閘外）
  • 九龍柯士甸港鐵站108號舖（閘外）
  • 九龍九龍塘港鐵站207號舖（閘外）
  • 九龍啟德協調道2號AIRSIDE 1樓L112號舖
  • 九龍紅磡黃埔花園第9期地面21號舖

來源：中國工商銀行（亞洲）、Threads

