李居明-如何安度赤馬紅羊劫 不要懷舊要活於當下｜李居明大師會客室

常聽人說「活在當下」，但沒幾多人能真正做到，九運的成功人就一定是這個「活在當下」真正的實踐者。首先不要太多懷舊了，一個經常說當年往事的人，就是一個垂垂老矣的退運者，過去的讓它逝去吧，不必太懷念，這也是真。經常計劃明天，其實也不必，因為運勢一到，不必計劃的，自然有種大雄力推你去做。

活在自在清安最有福

所謂「時來風送滕王閣，時去經年木馬牛。」多好的計劃，有運可於極短時間完成最好的代表作。計劃是要有，但不必太執着分分秒秒去想未來，因為你在想，便失去了現在。吃飯時好好吃好這頓飯，打球時好好打球，享受每一刻是不容易的，人人都在想得太多，單純一點地活着，每一刻好好自在清安，便是最高境界，也是禪師常說的「日日是好日」，「喫茶去」就是活在當下。想得太多便是錯。

生肖中以「辰辰」自刑，「午午」、「酉酉」和「亥亥」都是想得太多的生肖，即龍、馬、雞、豬四大生肖永遠是自己刑害自己。自己是自己最大的敵人。

想安然渡過九運二十年，謹記「我自行我道」，不必理別人說甚麼，更不必理大亂的世界，資訊也不必知道太多，反正譁眾取寵佔大多數，活在自在清安當中，便是最有福的人。在這世運，謹記人能活着，已經賺了！別人問你，最近忙嗎？你永遠答道：「人忙心不忙！」你的九運應會過得不錯！

養好臭皮囊跨越九運

九運是一個資訊混亂的世代，很多網絡為爭取點擊，胡亂發放養生資訊，很多藥廠為了銷售他們的藥品，宣傳誇大其詞。從網上學到的養生資訊最不可靠！

其實每個人的體質不同，八字四柱不同，對食物及藥物的反應都不相同，沒有人人都一定適合的靈藥，運動也不一定人人適合，最少六十歲以上的人士就不能做太劇烈的運動，退化中的體能只能選擇一些輕微的運動，大汗淋漓的運動只適合年青人。網絡的觀點還有極多是害人不淺的。有一種病永遠無法醫治，當有人向天下間最厲害的醫生問「我很不快樂，有藥治療嗎？」他一定不懂回答！九運這個病才是最大的瘟疫。

增值知識永遠是對的

要找適合自己的空間和學養。學習新科技不是必須，時代列車不一定要擠上，適合自己的東西才是最重要的！不必因跟不上九運新事物而太自卑，傳統的文化也是增加知識、智慧和修養的曼荼羅，但手機還是唯一不能不學的傍身武器！

謹記，無論世界怎樣變，先變好自己。外邊的世界你管不到，愈來愈複雜，也愈來愈不依傳統的章法出招，因此，自強變好自己，是九運人人都應該做的唯一事功。不要八卦理太多的事，九運愛自己一定沒錯！