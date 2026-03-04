小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了

內地近年興起「窮遊」香港，不少旅客為節省酒店開支，除了在郊野公園露營，也會選擇到快餐店過夜。近日，有內地網民在社交平台發文，分享香港極低成本住宿攻略，更稱只需$1即可在市區過夜，環境乾淨企理之餘，更具備獨立包廂及洗手間，讓不少網民驚嘆：「比重慶大廈強多了」，即看下文了解詳情。

小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間

近日，有網民在小紅書以「0.88元（人民幣）在香港市中心舒服過夜」為題發文，分享首次來港的「窮遊」體驗。樓主表示，為節省住宿費用，早前在小紅書看到其他人的網吧過夜攻略後，決定前往佐敦的「網魚電競」網吧一試。適逢該店推出新張優惠，已持有會籍的客人僅需$1（約￥0.88）即可通宵過夜；全新顧客也只需花費$20開通會員卡，亦可以使用$1通宵過夜優惠，「無論單人包間、雙人包間還是大廳，價格一樣。」

樓主是次選擇單人包廂過夜，大讚乾淨企理、私密度高，「店員會打掃每個包間，又掃又擦的，打掃得很到位」、「包間私密性更好，外面不湊近很難看清裏面。」雖然網吧沒有浴室，但她強調洗手間同樣乾淨企理，更指自己帶備了毛巾及摺疊盆在廁所擦洗，效果媲美淋浴，舒適乾爽。唯一缺點是，包廂雖有一定隔音效果，但並非完全隔音，因此她建議睡眠質素較差者選擇入住酒店較佳。

銅鑼灣分店$50過夜 獨立沖涼房+免費沐浴露/洗髮水

此外，有其他小紅書用戶指出，「網魚電競」銅鑼灣分店亦提供通宵過夜服務，價格為$50，可以由凌晨待至翌日早上9時。該分店除了設有單人及雙人包廂外，更配備獨立沖涼房，水溫充足、水壓穩定，並免費提供沐浴露、洗髮水、一次性牙刷及拖鞋等用品獲，讚歎在香港寸土寸金的環境下，只需$50即可解決住宿、洗澡及基本洗漱需求，堪稱「挖到寶！」

網民：比重慶大廈強多了

帖文引起網民熱議，有網民驚嘆：「實在令人震撼」、「從來沒想到還有這個方式！看起來也比那些很便宜的酒店安全乾凈！」、「良心到難以置信了」、「這環境比花兩百多住重慶大廈掛壁房強多了。」

有網民詢問行李寄存事宜，「行李直接和前台說就可以寄嗎？」、「行李存在前台多少錢？」樓主回覆前台旁設有免費儲物間，但需自行負責安全，遺失自負。另有網民問及支付問題，「沒有港幣怎麼辦？」她表示可全程使用支付寶，「不需要港幣，沒帶一分錢支付寶搞定一切。」

圖片及資料來源：小紅書@浪漫呆頭鱼、小紅書@尼夫斯基、網魚電競

文：Y