順豐「情緣」？港人因1事笑稱與快遞員關係「曖昧」 網民同感：我連佢幾時放假都知！

生活百科
更新時間：13:18 2026-03-04 HKT
發佈時間：13:18 2026-03-04 HKT

港人每日收快遞已成生活日常，快遞員往往成為最熟悉的「陌生人」。近日，一名網民分享與順豐「哥仔」的關係「曖昧」，全因對方來電時已省去客套的打招呼，直接通知他有快遞放在管理處，溫馨提示他要「記得攞」，又稱自己已將順豐「哥仔」設為聯絡人，惹來大批網民共鳴，紛紛公開類似「曖昧」經歷，笑言「我連佢幾時放假都知」、「已經淨係嗌我個名後面兩個字……」 。

最熟悉的陌生人？港人笑言與順豐哥哥關係「曖昧」

最近，有網民在社交平台發文，笑言自己與順豐快遞員的關係「曖昧」，形容對方來電時第一句並非介紹自己或確認其身份，而是「佢打黎（嚟）第一句已經係：X小姐，你／你媽咪／你daddy有件快遞放左喺管理處呀，記得攞」，又稱已將順豐「哥仔」設為電話聯絡人，「我亦都set左（咗）佢做聯絡人（唔緊急嗰隻）」，方便雙方隨時聯繫。

網民爆笑引共鳴：我連佢幾時放假都知！

帖文公開後，隨即有不少網民留言分享類似的「曖昧」經歷，「我同佢嘅曖昧程度就係：唔好封鎖我呀，我係順豐啊⋯⋯」、「已經靜係嗌我個名後面兩個字，一聽電話剎我個措手不及」、「我個順豐哥哥會好溫柔咁話：『我差唔多到你樓下你至落樓啦』」；有人大讚相熟的順豐快遞員非常貼心，「順豐哥仔真心好人， 有一次我收件揀左順豐櫃， 佢勁到見到我電話no.順便送到我屋企！服左佢」、「佢地真係勁nice，有次屋企大廈有意外，順豐哥哥一知道即刻問我同屋企人有無事」，又稱會與對方分享旅行手信，體現出滿滿的人情味，又笑言「我去旅行又會買手信俾佢，諗諗下都好曖昧」。

有網民笑稱，自己與順豐快遞員的關係「緊密」，甚至了解對方的工作時間及作息，「明，我同佢已經曖昧到連佢幾時放假都知」、「我會打畀佢問佢去到邊，可唔可以早啲過嚟」、「我會打畀佢問佢去到邊，可唔可以早啲過嚟」；有網民更搞笑表示「帶佢見父母未⋯」，獲樓主回覆「（送貨時）一早見過晒⋯⋯⋯」。

來源：Threads

文：LW

