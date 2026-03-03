回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！

回南天期間，家居潮濕問題嚴重，不少市民都會利用抽濕機，維持空間乾爽舒適。近日，有網民在社交平台大讚一日本品牌的抽濕機耐用，購入後使用超過20年，至今仍然運作暢順，「仍然好抽得」，吸引不少用家表示深有同感，紛紛感嘆此品牌的出品「真係堅」、「呢部真係好嘢嚟」！

回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用：真係世一

天氣潮濕，不少人都會打開抽濕機降低室內濕度，甚至用作抽乾衣物水份，加快乾衣速度。最近，有網民在社交平台發文，表示家中的日本製三菱電機抽濕機已使用20年，在回南天極潮濕的日子，這部「古董級」機品仍然表現出色，形容「真係世一」，又稱唯一老化的零件，就是抽濕機頂部的LCD液晶顯示屏幕變黑，感嘆「用咗二十年，仍然好抽得」。

網民共鳴：呢部真係好嘢嚟！

帖文一出，隨即引起大批網民共鳴，不少人表示與樓主一樣使用同款產品超過15年，認同其確實是非常耐用，甚至經歷多年高強度運作仍可使用，「三菱真係堅，又係差唔多用咗廿年」、「同款，都差不多15年仲用緊」、「我都係用呢部用左20年有多，年終無休架，驚安全問題所以上年被退役喇，呢部真係好嘢嚟」。

有用家則表示使用同款產品超過10年，尤其欣賞品牌抽濕機擁有一大特點，「我都係用呢部，2014年5月買，用到而家，仲要係一年365日，晚晚都開。三菱抽濕機有樣特別好過其他牌子嘅，係佢自動恒濕模式，當抽濕抽到指定濕度時，個風扇會自動停，但其他牌子只係個壓縮機停，風會繼續吹，嘥電好多。」

此外，有其他網民提到購入多年的日本品牌電器同樣耐用，「呢部幼稚園睇到大都用到，3x年日立出既抽濕機超耐用……」、「我媽個東芝雪櫃1982年至今依然良好」、「National都好癲，我屋企嗰部用左三十年」。

來源：Threads