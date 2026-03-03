PayMe收陌生人過錯數隨時變「洗黑錢」？私下退款或被凍結戶口 官方教錯誤轉賬處理方法

隨著電子錢包興起，不少人都會利用網上平台進行交易。不過，如遇上有陌生人錯誤轉賬，應如何處理才能導致不必要的麻煩或損失？在農曆新年期間，有港人表示收到由陌生人以PayMe轉賬的「利是錢」，她出於路不拾遺的精神向對方退款。不過，事主此舉引起網民熱議，提醒私下直接退款的行為非常危險，甚至有機會被銀行視為「洗黑錢」及可疑交易遭凍結戶口。其實，PayMe及香港金融管理局對於錯誤轉賬均有官方的處理方法，即睇下文了解！

PayMe收陌生人過錯數隨時變「洗黑錢」？私下退款或被凍結戶口

隨著科技進步，經網上銀行或各種電子錢包可以隨時隨地進行轉賬。然而，在較早前的農曆新年期間，有港人突然收到陌生人透過PayMe轉賬$200「利是錢」，對方後來向事主發出收款通知，稱為錯誤轉賬，希望事主能夠退回款項。事主出於路不拾遺及積福的精神，「諗咗幾秒我就即刻過返俾佢」，更提醒網友過數前要檢查清楚，「未必個個退返俾你㗎」。

網民擔心：凡事小心啲處理

事主的舉動引起熱議，有網民建議要小心處理錯誤轉賬，特別是近年詐騙案頻生，「唔好貪方便就咁撳返俾佢，凡事小心啲處理」，應由對方聯絡銀行處理，事主再按銀行指示退款。有網友亦曾遇上同樣事件，後來收到銀行及警察通知，「話筆錢係非法途徑得到，有洗黑錢嫌疑，你係好心，最怕人哋係有心」。

有網民則提醒事主不要太容易相信別人，否則誤中陷阱也不自知，「遲啲比人捉你洗黑錢喊都無謂」、「將來戶口被凍諗返你今日做過乜」、「我中過2次，仲要係payer在英國，我冇即時比返，聯繫PayMe HSBC安排，怕中間係局，開咗個頭就手尾長」。

官方教錯誤轉賬處理方法

如果不慎誤發款項，或收到誤傳款項，PayMe及金管局設有一套官方指引，提醒市民應小心處理。PayMe列明，如用戶收到錯誤款項或透過PayMe誤發款項予其他收款人，應直接與PayMe聯絡，並由PayMe聯絡協助處理交易款項，市民切勿私下進行轉賬。

據金管局網頁顯示，如市民收到誤傳款項，應盡快通知有關銀行或電子錢包營運商處理，並經有關銀行或電子錢包營運商退回有關款項，否則可能會負上刑事責任；如不慎轉賬到錯誤戶口，應盡快聯絡有關銀行及電子錢包營運商，他們會要求市民提供轉賬資料，以便該機構通知收款方機構聯絡收款人。當銀行或電子錢包營運商接獲市民通知後，將會向轉賬人提供書面回應，詳細列出收款方機構與收款人溝通的日期、所採取的行動和結果。

同時，收款方機構需要提醒收款人不退回誤傳款項或需負上的刑事責任。如收款人不退回誤傳款項時，上述程序亦有助市民可按需要向警方舉報，或考慮採取進一步的適當行動。

文:RY

資料及圖片來源:Threads、金管局、PayMe