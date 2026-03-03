Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Threads熱議喪禮「最難聽說話」！親友無心之言引二次傷害 這句最常聽到...

生活百科
更新時間：10:51 2026-03-03 HKT
發佈時間：10:51 2026-03-03 HKT

在莊嚴肅穆的喪禮上，親友的言行稍有不慎，或會對逝者家屬造成二次傷害。近日，有從事殯儀行業的禮儀師，在社交平台上分享在喪禮上聽過「最難聽嘅說話」，引起不少過來人分享親身經歷，討論在悲傷場合中，如何言語才能真正安慰在生者。

親友無心之言引二次傷害... 網民熱議喪禮「最難聽說話」

禮儀師分享一句話引發的二次傷害

該名禮儀師在社交平台上分享他在喪禮工作時的深刻見聞，慨嘆「有啲說話，講咗出嚟對件事完全冇幫助就不如唔好講」，並引述了一個兒童喪禮的案例，在火葬場準備火化的一刻，逝去小朋友的父母已泣不成聲，此時一位相信是奶奶或外母的長輩，一邊摸著棺木，一邊說「對唔住，爸爸媽媽冇俾個健康嘅身體你」。他認為，這句話對當時的父母來說，無疑是雪上加霜。

子女「冇眼淚」等同不孝？

此帖文一出，大量有類似經歷的網民紛紛留言，當中又以質疑家屬「冇眼淚」的言論最為普遍。有網民表示，因為父親患癌兩年，家人已有充分時間接受他即將離去的事實，並早已為此傷心哭過。他認為父親的離世對其本人及照顧者而言都是一種解脫。然而，在出殯當日，他卻被外婆指責「唔喊，好不孝」。

另一位網民亦有類似遭遇，他在母親的喪禮上被親戚質問「點解你一滴眼淚都冇流過？」。事實上，由於他是唯一負責處理後事的人，為了確保所有細節不出錯，他根本「分唔到心去傷心」。他更憤慨地指出，這些親戚在母親生前「除左搵我地借錢就對佢不聞不問」，甚至在前一晚的追思會上「成班係度談笑風生，嘻嘻哈哈」，言行極為諷刺。

喪禮荒誕言論大集合 童言無忌到離奇習俗

除了對哀傷表達方式的質疑，其他不當言論亦層出不窮。一位網民憶述，在父親離世當日，有親戚竟當罪說「你安心去啦，唔洗驚，（另一半）好快落嚟陪你」，言下之意令人不安。亦有網民分享了童年時的尷尬經歷。他在爺爺的出殯儀式上，因年幼無知，跟著大人一同大喊，卻誤將「阿爸收嘢喇」喊成了對自己父親說。然而，數年後其父親早逝，竟有長輩將此事聯繫起來，責怪地斥責「係咪你細個嗌你老豆收嘢呀？所以佢而家最早走」，讓他感到既無奈又憤怒。

更有網民分享了一段荒誕的經歷。其父親的舊同事堅稱，出殯當日要「煎隻蛋」封住逝者嘴巴。家屬向殯儀專業人士查詢後，表示並無此習俗。該同事竟回應「你哋窮嘛，唔搵隻蛋封住佢個口，一陣返嚟屋企無嘢畀佢食，食埋你哋呀」。該網民冷靜地回覆「哦，我屋企出名多嘢食，我爸點食都應該唔洗食我哋，同埋佢唔太鍾意食煎蛋」，巧妙地化解了對方的無理言論。

 

資料來源：bonleung_@Threads

 

同場加映：殯葬禮儀師憶述「行家最驚」善終個案 送別流產嬰兒嘆「父母喊唔出嘅悲痛會傳染」 1原因棺木底偷放牛奶餅

