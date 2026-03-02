回南天長開抽濕機電費貴？10大家居抽濕法寶！木炭/鹽碗超吸水 1方法$0極速變乾爽

踏入春季，面對回南天潮濕天氣，不少市民選用抽濕機降低室內的濕度。不過，抽濕機須於密閉空間內才能發揮最大抽濕效果，加上長時間使用，耗電量大或導致電費高昂。本文整理坊間10大「零成本」抽濕法寶，其中木炭及鹽碗吸水力強，更有一個方法可以讓家居$0極速變乾！

踏入春天，屋企變得濕𣲷𣲷，如果不想單靠抽濕機降低室內濕度，其實亦可使用一些常見工具及物料吸濕，部份為天然素材，甚至能夠循環再用，避免浪費。其中，在家居擺放竹炭有助吸濕，曬乾後亦可循環再用；將鹽碗置於窗邊能減少窗戶凝結水氣，而愛喝咖啡人士則可留起咖啡渣，放入微波爐加熱變乾後，再將咖啡渣再到舊襪子內，置於雪櫃或鞋櫃旁，吸濕之餘亦可消除異味。

舊報紙：捲成條狀放入鞋櫃或鋪於櫃底，油墨可有效吸水 香薰蠟燭：適合放於浴室及細小房間，燃點時能阻止水氣凝結，香氣亦能消除霉味 橙皮：放乾後放入紗布袋，置於抽屜吸濕之餘亦能靠天然果香除臭 咖啡渣：將咖啡渣於微波爐加熱變乾後，再放入舊襪子內，置於雪櫃或鞋櫃旁，吸濕力較報紙強且能消除異味 竹炭：適合於衣櫃、大型儲物櫃、鞋櫃等，竹炭可吸水同時淨化空氣，曬乾後可循環再用 梳打粉：將梳打粉放入開口容器並蓋上薄布，可有效吸收空氣中的濕氣，即使吸濕變硬後，仍可用於家居清潔 洗衣粉：洗衣粉盒能大範圍吸濕，且有空味可抗臭，吸濕後的結塊可循環再用來洗衣服 綠茶茶葉：綠茶的茶葉含有鞣質成分，可除濕及除霉，只需將綠茶茶葉或茶包放置衣櫃或鞋櫃中便可吸濕 鹽碗：於窗邊放置一碗粗鹽或岩鹽，可減少窗戶凝結的水氣 冰水樽：將水樽放雪櫃冷藏直至完全結冰，然後將「冰水」放在家中需要除濕的位置，例如是衣櫃、廚房或浴室等，即可吸濕

冰水樽$0極速乾爽原理

日本朝日電視台綜藝節目《くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》以往曾介紹一個除濕方法，做法非常簡單，而且「零成本」便可做到！這方法只需預備一支膠樽樽裝水，並將水放雪櫃冷藏直至完全結冰，然後將「冰水」放在家中需要除濕的位置，例如是衣櫃、廚房或浴室等，即可吸濕。

究竟一支「冰水」為甚麼可以吸濕呢？節目組就解釋，「冰水樽」之所以能夠吸濕，是由於水樽內的凍水可以將周圍空氣的水蒸氣冷卻，當空氣中的水蒸氣接觸到冰水樽的表面時，便會極速依附在膠樽表面，並冷凝成水珠，令空氣中的濕度降低。但節目組亦提醒，用這個零成本方法時，應在冰水樽下放一個碗或碟，以載起凝結的水珠。

