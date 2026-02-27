拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
港人每天不時都會收到數個「2」字頭或「3」字頭電話，內容多為推銷、詐騙或「一接即掛」測試，讓人煩不勝煩，更有不少人因此選擇一律拒接，甚至將號碼加入黑名單。不過，近日有網民在社交平台發文提醒，並非所有「3」字頭電話均屬推銷或詐騙，其中部分有可能來自香港各大醫院，呼籲大眾要留意特定號碼「字頭」，避免因拒接而錯過重要訊息，從而後悔莫及，即看下文了解詳情。
3字頭電話全部拒接？ 醫院來電有特定「字頭」 錯過隨時後悔！
近日，有網民在Threads發文提醒，「3」字頭電話號碼不一定是詐騙或推銷來電，而是有可能來自香港的醫院。樓主強調，若市民習慣見到「3」字頭即拒接，建議事先儲存香港公立醫院的電話號碼，「以防無聽到呢個電話而後悔」，並舉例沙田威爾斯親王醫院的電話為3505 6000，稱如家中有長者或長期病患親人，「最好都save吓公立醫院嘅號碼。」
網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
帖文引起網民熱議，有網民分享親身經歷，指若同一「3字頭」號碼連續來電，就一定要接聽，「同一個電話打兩次俾你就好聽啦，而醫院會隔半個鐘再打俾你，多數都唔係急事，如果係屋企人入左院，醫院又有急事就會瘋狂咁連續打」、「以前試過3字頭2字頭嘅電話都唔會聽，但有一次一個3字頭嘅電話連續打咗3次，最後我聽咗，真係醫院打嚟，屋企人有事……自此之後，任何3字頭2字頭嘅電話都會聽。」
亦有網民建議使用來電過濾App，「如果有裝過濾電話app，應該唔會miss醫院電話」、「你裝來電廣告app咪有白名單，醫院唔會成日改電話，點會miss咗，銀行唔敢包，佢地會用廣告電話號打客服電話。」
香港醫院特定電話號碼
根據醫院管理局網站，部分醫院的總機或來電顯示確實以「2」及「3」字頭為主，市民可參考醫院管理局網站自行查閱最新號碼，並建議預先儲存以備不時之需。以下為部分醫院電話號碼：
- 東區尤德夫人那打素醫院： 2595 6111
- 瑪麗醫院：2255 3838
- 律敦治醫院：2291 2000
- 東華醫院：2589 8111
- 明愛醫院：3408 5678
- 九龍醫院：3129 7111
- 廣華醫院：2332 2311
- 伊利沙伯醫院： 3506 8888
- 基督教聯合醫院：2379 9611
- 雅麗氏何妙齡那打素醫院：2689 2000
- 葵涌醫院：2959 8111
- 北區醫院：2683 8888
- 北大嶼山醫院：3467 7000
- 威爾斯親王醫院：3505 2211
- 瑪嘉烈醫院：2990 1111
- 將軍澳醫院：2208 0111
- 沙田醫院：3919 7500
- 天水圍醫院：3513 5000
圖片及資料來源：[email protected]、醫院管理局
文：Y
