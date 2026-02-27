拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽

港人每天不時都會收到數個「2」字頭或「3」字頭電話，內容多為推銷、詐騙或「一接即掛」測試，讓人煩不勝煩，更有不少人因此選擇一律拒接，甚至將號碼加入黑名單。不過，近日有網民在社交平台發文提醒，並非所有「3」字頭電話均屬推銷或詐騙，其中部分有可能來自香港各大醫院，呼籲大眾要留意特定號碼「字頭」，避免因拒接而錯過重要訊息，從而後悔莫及，即看下文了解詳情。

3字頭電話全部拒接？ 醫院來電有特定「字頭」 錯過隨時後悔！

近日，有網民在Threads發文提醒，「3」字頭電話號碼不一定是詐騙或推銷來電，而是有可能來自香港的醫院。樓主強調，若市民習慣見到「3」字頭即拒接，建議事先儲存香港公立醫院的電話號碼，「以防無聽到呢個電話而後悔」，並舉例沙田威爾斯親王醫院的電話為3505 6000，稱如家中有長者或長期病患親人，「最好都save吓公立醫院嘅號碼。」

網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽

帖文引起網民熱議，有網民分享親身經歷，指若同一「3字頭」號碼連續來電，就一定要接聽，「同一個電話打兩次俾你就好聽啦，而醫院會隔半個鐘再打俾你，多數都唔係急事，如果係屋企人入左院，醫院又有急事就會瘋狂咁連續打」、「以前試過3字頭2字頭嘅電話都唔會聽，但有一次一個3字頭嘅電話連續打咗3次，最後我聽咗，真係醫院打嚟，屋企人有事……自此之後，任何3字頭2字頭嘅電話都會聽。」

亦有網民建議使用來電過濾App，「如果有裝過濾電話app，應該唔會miss醫院電話」、「你裝來電廣告app咪有白名單，醫院唔會成日改電話，點會miss咗，銀行唔敢包，佢地會用廣告電話號打客服電話。」

香港醫院特定電話號碼

根據醫院管理局網站，部分醫院的總機或來電顯示確實以「2」及「3」字頭為主，市民可參考醫院管理局網站自行查閱最新號碼，並建議預先儲存以備不時之需。以下為部分醫院電話號碼：

東區尤德夫人那打素醫院： 2595 6111

瑪麗醫院：2255 3838

律敦治醫院：2291 2000

東華醫院：2589 8111

明愛醫院：3408 5678

九龍醫院：3129 7111

廣華醫院：2332 2311

伊利沙伯醫院： 3506 8888

基督教聯合醫院：2379 9611

雅麗氏何妙齡那打素醫院：2689 2000

葵涌醫院：2959 8111

北區醫院：2683 8888

北大嶼山醫院：3467 7000

威爾斯親王醫院：3505 2211

瑪嘉烈醫院：2990 1111

將軍澳醫院：2208 0111

沙田醫院：3919 7500

天水圍醫院：3513 5000

圖片及資料來源：[email protected]、醫院管理局

文：Y