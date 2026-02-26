房委會推公屋申請網上預約服務！長者設專屬櫃位 毋須攞籌排隊 簡單3步即完成

隨著政府服務電子化日益普及，香港房屋委員會早前推出「公屋申請網上預約櫃位服務」，更方便市民及長者申請公共房屋。公屋申請者或公眾人士可透過「公屋申請電子服務」平台，預約前往樂富的房委會客務中心辦理申請事宜，並特設「長者櫃位服務」，旨在為老友記提供更貼心便捷的支援，縮短現場輪候時間。

房屋委推出「公屋申請網上預約櫃位服務」！免卻輪候排隊 可預約14日內服務

香港房屋委員會（房委會）為關顧市民在申請公屋上的需要，特別在去年10月底推出一項名為「公屋申請網上預約櫃位服務」的新措施。這項服務的主要目的，是希望能夠更有效地疏導現場等候的市民，讓大家不用再花費大量時間排隊，就能順利辦理申請公屋的各項手續。

合資格的申請者，現在只需透過房委會的「公屋申請電子服務」網站，，輸入簡單資料，便可以輕鬆預約未來14天內的指定時段，辦理「公屋申請一般查詢」，或進行「初步檢視公屋申請表」。屆時，將會有職員從旁協助，為您解答申請上的各種疑問、幫忙核對所需文件是否齊備，以及協助填寫表格。

公屋申請一般查詢︰ 可讓您查詢公屋申請相關資料或手續，例如更改公屋申請資料，包括地址、電話、區域及其他事項

可讓您查詢公屋申請相關資料或手續，例如更改公屋申請資料，包括地址、電話、區域及其他事項 初步檢視公屋申請表︰協助您填寫公屋申請表，以及檢視相關文件

特設長者專櫃 一對一貼心服務

新服務特別照顧到60歲或以上的長者申請者，推出了「長者櫃位服務」。這項服務提供一對一的個人化支援，確保長者在申請過程中得到周全的協助。老友記同樣只需在網上完成預約，便可使用專屬的服務櫃檯，由職員即場耐心解說申請詳情，並協助處理所有文件，大大縮短了長者等候的時間。

網上預約公屋申請櫃位簡單3步驟︰

預約系統每日早上7時更新，市民只需以可接收短訊的香港手機號碼進行登記及預約，成功後會收到二維碼或電子短訊作憑證，再於預約當天帶同預約時使用的手機，準時到達服務中心即可辦理。

申請者首先需在「公屋申請電子服務」網頁，選擇「公屋申請網上預約櫃位服務」，閱讀「重要提示」後，在「我已閱讀上述重要提示」旁邊的方格內打勾，即可開始預約。

選擇服務︰選擇您需要的服務，例如「長者櫃位服務」 → 跟著圖片輸入驗證碼，按「下一步」，然後按「確定」。 選擇日期時間︰在日曆上揀選一個日子，再選擇一個合適的時間，按「下一步」 → 輸入您的香港手提電話號碼，按「確認預約」。 輸入手機短訊密碼︰您的手機會收到一個一次性密碼的短訊 → 輸入短訊中的密碼 ，按「確定」 → 成功後，畫面會顯示您的預約編號及一個二維碼，建議可按「列印」將資料儲存好，或用手機截圖把這個畫面拍下來。

公屋申請網上預約櫃位服務

資料來源︰房委會 - 公屋人情風貌 Housing Authority - Public Housing Vistas、香港房屋委員會