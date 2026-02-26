Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

房委會推公屋申請網上預約服務！長者設專屬櫃位 毋須攞籌排隊 簡單3步即完成

生活百科
更新時間：13:20 2026-02-26 HKT
發佈時間：13:20 2026-02-26 HKT

隨著政府服務電子化日益普及，香港房屋委員會早前推出「公屋申請網上預約櫃位服務」，更方便市民及長者申請公共房屋。公屋申請者或公眾人士可透過「公屋申請電子服務」平台，預約前往樂富的房委會客務中心辦理申請事宜，並特設「長者櫃位服務」，旨在為老友記提供更貼心便捷的支援，縮短現場輪候時間。

房屋委推出「公屋申請網上預約櫃位服務」！免卻輪候排隊 可預約14日內服務

香港房屋委員會（房委會）為關顧市民在申請公屋上的需要，特別在去年10月底推出一項名為「公屋申請網上預約櫃位服務」的新措施。這項服務的主要目的，是希望能夠更有效地疏導現場等候的市民，讓大家不用再花費大量時間排隊，就能順利辦理申請公屋的各項手續。

合資格的申請者，現在只需透過房委會的「公屋申請電子服務」網站，，輸入簡單資料，便可以輕鬆預約未來14天內的指定時段，辦理「公屋申請一般查詢」，或進行「初步檢視公屋申請表」。屆時，將會有職員從旁協助，為您解答申請上的各種疑問、幫忙核對所需文件是否齊備，以及協助填寫表格。

  • 公屋申請一般查詢︰可讓您查詢公屋申請相關資料或手續，例如更改公屋申請資料，包括地址、電話、區域及其他事項
  • 初步檢視公屋申請表︰協助您填寫公屋申請表，以及檢視相關文件

特設長者專櫃 一對一貼心服務

新服務特別照顧到60歲或以上的長者申請者，推出了「長者櫃位服務」。這項服務提供一對一的個人化支援，確保長者在申請過程中得到周全的協助。老友記同樣只需在網上完成預約，便可使用專屬的服務櫃檯，由職員即場耐心解說申請詳情，並協助處理所有文件，大大縮短了長者等候的時間。

網上預約公屋申請櫃位簡單3步驟︰

預約系統每日早上7時更新，市民只需以可接收短訊的香港手機號碼進行登記及預約，成功後會收到二維碼或電子短訊作憑證，再於預約當天帶同預約時使用的手機，準時到達服務中心即可辦理。

申請者首先需在「公屋申請電子服務」網頁，選擇「公屋申請網上預約櫃位服務」，閱讀「重要提示」後，在「我已閱讀上述重要提示」旁邊的方格內打勾，即可開始預約。

  1. 選擇服務︰選擇您需要的服務，例如「長者櫃位服務」 → 跟著圖片輸入驗證碼，按「下一步」，然後按「確定」。
  2. 選擇日期時間︰在日曆上揀選一個日子，再選擇一個合適的時間，按「下一步」 → 輸入您的香港手提電話號碼，按「確認預約」。
  3. 輸入手機短訊密碼︰您的手機會收到一個一次性密碼的短訊 → 輸入短訊中的密碼 ，按「確定」 → 成功後，畫面會顯示您的預約編號及一個二維碼，建議可按「列印」將資料儲存好，或用手機截圖把這個畫面拍下來。

公屋申請網上預約櫃位服務

 

資料來源︰房委會 - 公屋人情風貌 Housing Authority - Public Housing Vistas香港房屋委員會

延伸閱讀︰網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
18小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
22小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
21小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」尤如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」尤如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
5小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
16小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
20小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
16小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
星島申訴王｜屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
04:59
星島申訴王｜盆菜被嫌劣食 屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
申訴熱話
6小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
6小時前