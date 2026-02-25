衣魚消滅方法必學5招！天氣潮濕易滋生？衣魚特徵/出沒位置一文睇！

衣魚消滅方法｜衣魚是甚麼？衣魚有害嗎？即將踏入春季，當天氣變得潮濕悶熱，如果發現衣櫃內的衣物出現破洞，或是揭開舊書時發現書頁出現不規則缺口，「兇手」有機會正是喜好陰暗潮濕、多於夜間出沒的衣魚。本文整理衣魚特徵、生活習性及7招有效消滅方法，

衣魚是甚麼？衣魚特徵及生活習性

衣魚又稱蠹魚或銀魚（PhotoAC）

衣魚又稱蠹魚或銀魚，是一種古老的無翅總尾目昆蟲，全身覆蓋銀白色鱗片，外形細長扁平，體長不到1厘米，頭部有兩條長觸角，尾部特徵明顯：兩條長尾毛加一條中央尾絲，是最易辨認的特徵。衣魚在香港潮濕悶熱的家居環境中極為常見，喜好陰暗潮濕角落，以澱粉、纖維、紙張、皮革均是其「食糧」，常在夜間出沒，咬壞書籍、衣服、壁紙後會留下不規則缺口及黑色排泄物。

衣魚常出沒地點包括：

浴室、廚房水槽附近

書櫃、衣櫃角落

牆角、地腳線後

堆積的紙箱、舊書、舊衣堆

5招有效消滅衣魚方法

要防治或消滅衣魚，必須由環境入手。保持家居乾爽是有效對付潮濕蟲的方法。（Unsplash）

1. 維持家居乾爽

要防治或消滅衣魚，必須由環境入手。保持家居乾爽是有效對付潮濕蟲的方法。一般情況下將家居濕度維持在60%以下，就能有效防止潮濕蟲滋生，除了可以除濕機、冷氣機、活性碳等設備降低濕度，亦可使用精油、樟腦丸，保持室內乾爽通風。

2. 定期清潔家居角落

經常清潔陰暗潮濕的角落，也能防止害蟲滋生。衣魚偏好黑暗環境，一般只在夜間出沒，常出沒的地方包括衣櫃、書櫃及紙箱等，故避免將衣服或書籍堆放在家居陰暗的角落，或將書籍、衣物定期拿出來曬太陽或用熱風吹，有效避免衣魚滋生。

3. 使用水溶性殺蟲劑

如果想消滅家居出現的衣魚，建議使用含有水溶性菊酯成分的廣譜性殺蟲劑，噴在衣魚出沒的地方即可，而且對人體無害。

4. 自製衣魚捕捉器

在玻璃罐內灑點硼砂和砂糖，並在外圍黏上膠紙或紙張，放到衣魚出沒的地方。

5. 用膠袋密封轉季衣物

換季處理衣物時用膠袋密封，並放入衣物乾燥劑等，減低衣魚滋生的機會。

文：LW